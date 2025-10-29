Αντετοκούνμπο για τα σενάρια που τον ήθελαν στους Νικς: «Δεν το θυμάμαι αυτό» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι των Μπακς με τους Νικς κλήθηκε να απαντήσει για το δημοσίευμα που τον συνέδεσε με την ομάδα της Νέας Υόρκης.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 121-111 των Νιου Γιορκ Νικς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου, μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το δημοσίευμα που τον ήθελε να είναι κοντά στην ομάδα της Νέας Υόρκης.

Εκτός από τις δηλώσεις, ο Giannis φαίνεται πως και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έδωσε απαντήσεις. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή όπου μετά από ένα κάρφωμα φαίνεται να φωνάζει προς τους φιλάθλους «Αυτή είναι η πόλη μου».

Αναλυτικά:

Για το δημοσίευμα που έλεγε ότι αν γινόταν trade θα προτιμούσε τους Νικς: «Δεν το θυμάμαι αυτό. Τώρα, είμαι εδώ, εκπροσωπώ την ομάδα μου. Και αυτό είναι. Νικήσαμε τους Νικς. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε παιχνίδι σε δύο ημέρες εναντίον του Γκόλντεν Στέιτ, θα προσπαθήσουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε δύο νίκες στη σειρά. Αλλά δεν διάβασα αυτό το άρθρο. Προσπαθώ να μείνω μακριά από όλες τις φήμες, τις ανταλλαγές και όλα αυτά, δεν με ανησυχούν καθόλου. Προσπαθώ να κερδίσω παιχνίδια».

Για το ματς με τους Νικς: «Μας σκούπισαν πέρυσι. Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς πέρυσι. Και δεν το κάναμε δύσκολο για εκείνους. Ήταν πολύ εύκολο κατά τη γνώμη μου. Και ως ηγέτης της ομάδας, θυμάμαι. Δεν ξεχνάω πράγματα και προσπαθώ να δίνω τον ρυθμό για την ομάδα και να προσπαθώ να τους υπενθυμίζω ‘πέρυσι μας σκούπισαν. Όπως και οι Καβαλίερς’. Οπότε νομίζω ότι απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο και είμαι χαρούμενος».

