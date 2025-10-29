Οι ασταμάτητοι Θάντερ πανηγύρισαν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους

Oι πρωταθλητές του ΝΒΑ συνεχίζουμε με... φόρα από την περσινή σεζόν, επικρατώντας και των Σακραμέντο Κινγκς με 107-101, για την πέμπτη σερί νίκη τους.

Οι Θάντερ αντιμετώπισαν σθεναρή αντίσταση στο πρώτο δωδεκάλεπτο από τους Κινγκς, όμως στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και κυριάρχησαν για το υπόλοιπο του αγώνα.

Οι Κινγκς αρνήθηκαν να παραδώσουν τα «όπλα», αλλά οι Θάντερ είχαν πάντα τις απαντήσεις διατηρώντας σταθερά το προβάδισμά τους μέχρι το φιλάνε του αγώνα, για να κάνουν το 5-0 την φετινή σεζόν.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ηγήθηκε για ακόμη μια φορά, με τον γκαρντ των Θάντερ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση έχοντας 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Κορυφαίος για τους Σακραμέντο Κινγκς ήταν ο Ντομάντας Σαμπόνις, με τον Λιθουανό σέντερ να έχει προβλήματα στην επίθεση, αφού είχε 10 πόντους, όμως μάζεψε 18 ριμπάουντ και είχε τρεις ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης