Ο οδοστρωτήρας Γιάννης με 37 πόντους «εκτέλεσε» τους Νικς!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε συνέχεια στις 30αρες, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς, με 121-111.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 37 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής, με 16/21 δίποντα και 5/7 βολές.

Το ματς

Στο πρώτο δωδεκάλεπτο οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, δείχνοντας τι ακολουθήσει στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τους Μπακς να κλείνουν την πρώτη περίοδο με προβάδισμα ενός πόντους (27-26).

Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, όμως οι Νικς πάτησαν το... γκάζι και με επί μέρους 32-45, πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 12 πόντων (59-71), με τους Μπακς να ψάχνουν την αντίδραση.

Τα «Ελάφια» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει «φωτιά», άρχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και έκαναν την ανατροπή κλείνοντας το τρίτο δωδεκάλεπτο στο +3 (94-91).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, με τους Μπακς να έχουν συνεχώς τις απαντήσεις στα καλάθια των Νικς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει τους 23 από τους 37 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι, τα «Ελάφια» αφού άντεξαν στην πίεση των Νικς, πήραν τη νίκη και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 3-1, ρίχνοντας παράλληλα τους Νεοϋρκέζους στο 2-2.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης