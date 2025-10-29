Οι Χιτ ισοπέδωσαν τους Χόρνετς

Οι Μαϊάμι Χιτ έστησαν πάρτι απέναντι στους Σάρλοτ Χόρνετς, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στη νίκη (144-117).

Οι Χόρνετς προέβαλαν αντίσταση μόνο στο πρώτο δωδεκάλεπτο (37-34), αφού στη συνέχεια οι Χιτ πάτησαν... γκάζι και κυριάρχησαν πλήρως, αυξάνοντας διαρκώς την διαφορά τους.

Η διαφορά στο σκορ, μάλιστα επέτρεψε στον Έρικ Σποέλστρα να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής, με την ομάδα από το Μαϊάμι να ανεβάζει το ρεκόρ της στο 3-1, ενώ οι Χόρνετς βρίσκονται στο 2-2.

Ο Χάιμε Χάκες ήταν ο κορυφαίος για τους Μαϊάμι Χιτ έχοντας 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τον ΛαΜέλο Μπολ να «διασώζεται» για τους Χόρνετς με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

