Οι Σίξερς άλωσαν την έδρα των Ουίζαρντς στην παράταση

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς χρειάστηκαν το έξτρα πεντάλεπτο για να κάμψουν την αντίσταση των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με 139-134.

Οι Ουίζαρντς, φρόντισαν να δείξουν στους Σίξερς ότι θα αποτελέσουν σκληρό καρύδι, αφού έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 40-32, όμως οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση.

Με επί μέρος 32-36, οι Σίξερς, μείωσαν την διαφορά στους τέσσερις πόντους στην λήξη του ημιχρόνου (72-68), με τους Ουίζαρντς να πατούν ξανά το... γκάζι στην τρίτη περίοδο αυξάνοντας την διαφορά στο +16 (110-94).

Οι Σίξερς βλέποντας ότι πάει να χαθεί το ματς «έσφιξαν» την άμυνά τους, άρχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και με σερί 4-0 στο φινάλε της κανονικής διάρκειας ισοφάρισαν σε 126-126 και έστειλαν το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι φιλοξενούμενοι, είχαν περισσότερα ψυχικά αποθέματα και έφτασαν στην τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους, με τους Ουίζαρντς να πέφτουν πλέον στο 1-3.

Ο Ταϊρίς Μάξι με 39 πόντους, 3 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, ενώ από την πλευρά των Ουίζαρντς, ξεχώρισε ο Άλεξ Σαρ που είχε 31 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

