Υπερτυχερός φίλος του Παναθηναϊκού με σουτ από το κέντρο κέρδισε 3.000 ευρώ! (vid)

Στο ημίχρονο της αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ένας φίλος του Τριφυλλιού δοκίμασε την τύχη του και έφυγε από το γήπεδο με 3.000 ευρώ στην τσέπη.

Ο τυχερός φίλος του Παναθηναϊκού, επιλέχθηκε για να σουτάρει από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας την μπάλα συστημένη στο καλάθι, μέσα σε αποθέωση από το κατάμεστο ΟΑΚΑ.

O οπαδός του Τριφυλλιού, παρέλαβε μια δωροεπιταγή αξίας 3.000 ευρώ και σίγουρα έφυγε από το γήπεδο διπλά χαρούμενος, τόσο για τη νίκη του Παναθηναϊκού, όσο και για την δική του τύχη.

Δείτε στο παρακάτω video το σουτ που χάρισε στον φίλο του Παναθηναϊκού τα 3.000 ευρώ: