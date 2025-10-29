Ζούρος: «Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Ηλίας Ζούρος, μετά την ήττα από την Τρέντο, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την βελτίωση της εικόνας των «κυανέρυθρων» στα επόμενα ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Συγχαρητήρια στην Τρέντο πρώτα από όλα. Από την πλευρά μου, θέλω να πω ότι είμαι υπερήφανος από τους παίκτες μου. Παίξαμε χωρίς τρεις σημαντικούς παίκτες ενώ είχαμε και άλλη μια απώλεια, τον Λιούις, που έχει ενοχλήσεις.

Κάναμε μία προπόνηση, έκαναν λάθη στο παρκέ, αλλά έδωσαν τα πάντα. Είναι δύσκολο γιατί θέλαμε τη νίκη από ψυχολογική άποψη για να είμαστε άνετα και να το πιστέψουμε παραπάνω. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και θα γίνουμε καλύτεροι. Είμαι σίγουρος για την ομάδα.

Ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, είναι δύσκολη περίοδος για την ομάδα και πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν τους παίκτες. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο αγώνα απέναντι στον Κολοσσό. Η ομάδα μου έδωσε τα πάντα στο γήπεδο».