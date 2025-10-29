Όσμαν για Σορτς: «Ήταν φοβερός σήμερα, εξοικειώνεται όλο και περισσότερο»

Ο Τσέντι Οσμαν, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, μίλησε για την εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Τι Τζέι Σορτς, αποθεώνοντας τον Αμερικανό γκαρντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24:

Για την νίκη του Παναθηναϊκού: «Προφανώς, η επιθετικότητα που δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, παλέψαμε, αγωνιστήκαμε, και επιθετικά κάναμε σπουδαία πράγματα. Όλοι έπαιξαν καλά απόψε».

Για την βελτίωση της ομάδας: «Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα γίνεται καλύτερη κάθε μέρα. Προφανώς, καθώς συνεχίζουμε να παίζουμε μαζί, θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και να παίζουμε όπως κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα».

Για την ήττα από την Βίρτους: «Μετά τον αγώνα με τη Βίρτους, προφανώς παίξαμε πολύ καλύτερα. Ήμασταν επιθετικοί και κάθε αγώνας μετράει στην Ευρωλίγκα. Γι’ αυτό πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά έχουμε μια εξαιρετική ομάδα».

Για την απόδοση του Τι Τζέι Σορτς: «Ναι, έπαιξε καταπληκτικά απόψε. Ήταν καταπληκτικός. Και αρχίζει να νιώθει όλο και περισσότερο το παιχνίδι. Προφανώς είναι ένας εξαιρετικός παίκτης — το είδαμε αυτό πέρσι, τον γνωρίζουμε, τον εμπιστευόμαστε. Από εδώ και πέρα, απλώς να συνεχίσει να γίνεται καλύτερος».