Αποδοκιμάστηκε ο Τζόκοβιτς στο ΟΑΚΑ

Η κάμερα της NOVA έπιασε για 3'' τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε σουίτα στο ΟΑΚΑ, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να αποδοκιμάζει τον Σέρβο τενίστα λόγω... Ολυμπιακού.

O κορυφαίος Σέρβος τενίστας, έδωσε το παρών για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως μόλις έγινε αντιληπτός από τον κόσμο του Τριφυλλιού αποδοκιμάστηκε.

Ο Τζόκοβιτς πριν από λίγες ημέρες είχε πανηγυρίσει έντονα τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Μπασκόνια, φωνάζοντας και σύνθημα που περιλάμβανε τον Ολυμπιακό, κάτι που δεν το ξέχασαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Έτσι, μόλις η κάμερα του συνδρομητικού καναλιού έπιασε για τρία δευτερόλεπτα τον Τζόκοβιτς να παρακολουθεί το ματς σε σουίτα του ΟΑΚΑ, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον αποδοκίμασαν.