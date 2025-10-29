Γιούρτσεβεν στην «Magic Euroleague»: «Ο Σορτς έχει όλο το ταλέντο που χρειαζόμαστε - Μπορούμε να γίνουμε ασταμάτητοι»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Όμερ Γιούρτσεβεν μίλησε στη «Magic Euroleague» για τη νίκη του «τριφυλλιού», την τρομερή του εμφάνιση, την απόδοση του Τι Τζέι Σορτς αλλά φυσικά και τον τραυματισμό του Χολμς μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην «Magic Euroleague»:

Για τη νίκη και την αντίδραση της ομάδας στην τέταρτη περίοδο στην άμυνα: «Ήταν τρομερή η αντίδραση. Ο Τζέριαν είχε δύσκολο έργο με τον Ουόκερ. Τον είδαμε να βάζει 20 κόντρα στη Ρεάλ. Έβαζε τα πάντα. Ήξερε πως είχε δύσκολο έργο. Τον πιστεύουμε. Τα πήγε εξαιρετικά. Στο πρώτο ημίχρονο ο Λόνι είχε 4 πόντους. Μετά ο Κλαρκ έκανε το step-up για αυτούς. Ήταν ο X-factor στο πρώτο ημίχρονο. Έπρεπε να σταματήσουμε και αυτόν και τον Λόνι. Συγκεντρωθήκαμε στο να σταματήσουμε αυτόν και να κλείσουμε και τους χώρους. Αν κλείσεις τους χώρους, δεν τους αφήσεις να έχουν εύκολα καλάθια, κάνει τα πάντα πιο εύκολα για εμάς, και το να βγούμε στον αιφνιδιασμό».

Για τον Τι Τζέι Σορτς: «Έχει όλο το ταλέντο που χρειαζόμαστε. Ο ρόλος όλων αλλάζει πάντα λίγο σε κάθε ματς. Έκανε εξαιρετική δουλειά στο να βρει τα σου του. Ήμασταν επιθετικοί και μας κούρασε, αλλά αυτό χρειαζόμαστε κάθε βράδυ».

Για το πόσο δύσκολη ήταν η προσαρμογή μετά την ήττα στην Βίρτους: «Είναι η δουλειά μας το να προσαρμοστούμε, να βρούμε τις λύσεις. Στο ματς με την Μπολόνια καταλάβαμε πως κάνουμε πολλά αλλά δεν κλείνουμε τους χώρους. Το να κλείσουμε τους χώρους πρέπει να είναι η προτεραιότητα γιατί εκεί βρίσκεις τους πιο εύκολους πόντους. Όταν συγκεντρωθήκαμε στο ροτέισον, όταν κάναμε double-team στον καλύτερο σκόρερ, στον Έντουαρντς με την Μπολόνια, είτε με τον Ουόκερ σήμερα, όταν έχουμε δύο στην μπάλα, οι άλλοι κλείνουν τους χώρους. Κάναμε εξαιρετική δουλειά, όλοι οι γκαρντ. Ο Κώστας είχε τα χέρια του παντού, στις πάσες. Έκανε αρκετά κλεψίματα. Ήταν ομαδική προσπάθεια, έκανα όσα έπρεπε και εγώ. Το αγαπημένο μου κάρφωμα ήταν το ριμπάουντ από την βολή. Το λάτρεψα. Ο Όσμαν είναι ασταμάτητος στον αιφνιδιασμό, ο Ναν έκανε αυτό που κάνει, MVP. Ήταν σπουδαίο ματς».

Για το αν είναι έτοιμος να παίξει περισσότερο μετά τον τραυματισμό του Χολμς: «Φυσικά. Του εύχομαι περαστικά, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Να επιστρέψει όσο πιο σύντομα μπορεί. Δεν εύχομαι σε κανέναν τραυματισμοί. Θα είναι μεγάλος ρόλος για εμένα και τον Μήτογλου. Θα κάνουμε το step-up. Είναι διαβολοβδομάδα, θα είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή».

Για τους τραυματισμούς στους ψηλούς: «Είναι δύσκολο να βλέπεις τους φίλους σου και τους συμπαίκτες σου να τραυματίζονται. Είναι δύσκολο. Κόντρα στην Εφές είδαμε τους αντιπάλους, είναι δύσκολο να βλέπεις παίκτες να τραυματίζονται. Είμαι ευγνώμων για όλους τους υγιείς παίκτες που έχουμε. Είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Απόψε μείναμε συγκεντρωμένοι όταν τραυματίστηκε ο Χολμς. Μας ταρακούνησε λίγο να τον δούμε να τραυματίζεται στο γόνατο. Δεν τον έχουμε δει έτσι. Όλοι έμειναν συγκεντρωμένοι και έπαιξαν μαζί. Αυτές οι στιγμές πίεσης βγάζουν τον καλύτερό σου εαυτό».

Για το ματς με τη Μονακό: «Είμαι έτοιμος».

Για το double-double και το career-high στα ριμπάουντ και αν είναι boost ψυχολογικά: «Φυσικά και είναι. Είναι και θέμα μομέντουμ. Λένε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχουν εύκολη αντίπαλοι. Είναι ενήλικες που παίζουν επαγγελματικά μπάσκετ. Αυτά τα ματς, κάθε ματς είναι ευκαιρία να παίξεις καλύτερα. Σε αυτό συγκεντρώνομαι και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Απόψε υπήρξε η ευκαιρία και έπαιξα καλά. Σαν ομάδα μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε και να γίνουμε ασταμάτητοι. Είμαστε στο 5-2, θα δούμε τι θα γίνει».