Μίλιτσιτς: «Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε τον ρυθμό και μάλλον ήταν η τελευταία φορά που το κάναμε»

Για τα αίτια της βαριάς ήττας από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ (103-76) μίλησε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, τονίζοντας τη σιγουριά του πως ο Άρης θα εμφανιστεί καλύτερος στη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Άρη:

«Πρώτα απ’ όλα, συγχαρητήρια στην ομάδα της Χάποελ. Κάναμε αρκετά καλά πράγματα σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αν και το παιχνίδι τελείωσε με εμάς να δεχόμαστε 100 πόντους, και οι δύο ομάδες έπαιξαν σε πολύ υψηλό ρυθμό. Προσπαθήσαμε κι εμείς να ανεβάσουμε τον ρυθμό — και μάλλον ήταν η τελευταία φορά που το κάναμε. Η ομάδα της Χάποελ είναι γνωστή για το γρήγορο παιχνίδι της, οπότε περιμέναμε ένα ματς με υψηλό σκορ.

Από πλευράς scouting, γνωρίζαμε ότι ο Χάρπερ κερδίζει πολλά φάουλ, κι αυτό τους κράτησε στο παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, νομίζω πως φοβηθήκαμε μήπως κάνουμε πάλι χαζά φάουλ, κι έτσι δεν κάναμε κανένα φάουλ στην τρίτη περίοδο — κάτι που ήταν μεγάλο λάθος. Αυτό έδωσε στην Ιερουσαλήμ την ελευθερία να παίξει όπως ήθελε. Είναι πολλές καταστάσεις που πρέπει να βελτιώσουμε. Επίσης, χρειάζεται να αναπτύξουμε περισσότερο την επιθετική μας τακτική, αφού έχουμε βρεθεί όλοι μαζί μόλις σε δύο προπονήσεις μέχρι τώρα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι μετά από αυτό το παιχνίδι».

Για το τι συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο: «Όπως είπα, στο πρώτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο σκόραραν 50 πόντους, αλλά, όπως ανέφερα, παίζαμε σε πολύ υψηλό ρυθμό κατοχών, οπότε δεν είναι μόνο οι πόντοι που έχουν σημασία. Αν δεν κάνω λάθος — θα το ελέγξω — αλλά νομίζω πως στο σημερινό παιχνίδι είχαμε περίπου 90 με 95 κατοχές, που είναι πάρα πολλές.

Το πρόβλημα όμως ήταν ότι τους δώσαμε, μέσα από τις βολές, πάρα πολλούς πόντους χωρίς να έχουν σκοράρει κανονικά στο παιχνίδι — κι αυτό είναι θέμα scouting. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν άρχισαν να διεισδύουν και να κερδίζουν τις προσωπικές μονομαχίες, εμείς δεν κάναμε φάουλ. Από εκεί προήλθαν πολλά από τα προβλήματα. Έπειτα, η Χάποελ πήρε αυτοπεποίθηση, κι ακόμα και κάποια δύσκολα, μαρκαρισμένα σουτ άρχισαν να μπαίνουν. Αυτό ήταν όλο».