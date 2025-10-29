Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι

Ολοκληρώθηκε το πρώτο... πιάτο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 5-2.

Το Τριφύλλι πλέον στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μονακό, ενώ η Μακάμπι έπεσε στο 2-5, παραμένοντας στα χαμηλά πατώματα της κατάταξης.

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65

Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65

Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 88-81

Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85

Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72

Μπασκόνια – Dubai BC 92-85

Παρί – Αναντολού Εφές 80-90

Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 92-79

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν στις 20:00

Ολυμπιακός – Μονακό στις 21:15

H βαθμολογία της Euroleague

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1

2. Ζάλγκιρις 5-2

3. Ερυθρός Αστέρας 5-2

4. Παναθηναϊκός AKTOR 5-2

5. Ολυμπιακός 4-2

6. Παρί 4-3

7. Βαλένθια 4-3

8. Μπαρτσελόνα 4-3

9. Βίρτους Μπολόνια 4-3

10. Μονακό 3-3

11. Παρτίζαν 3-3

12. Ρεάλ 3-4

13. Φενέρμπαχτσε 3-4

14. BC Dubai 3-4

15. Αναντολού Εφές 3-4

16. Μπάγερν 3-4

17. Αρμάνι Μιλάνο 2-5

18. Βιλερμπάν 2-5

19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5

20. Μπασκόνια 1-6

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλέρμπάν 30/10 στις 20:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 30/10 στις 21:05

Βαλένθια – Dubai BC 30/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 30/10 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 30/10 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 30/10 στις 22:00

Μονακό – Παναθηναϊκός 31/10 στις 20:00

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 31/10 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα 31/10 στις 21:30

Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 31/10 στις 21:30