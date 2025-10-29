Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι

Το Τριφύλλι πλέον στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μονακό, ενώ η Μακάμπι έπεσε στο 2-5, παραμένοντας στα χαμηλά πατώματα της κατάταξης.
Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια 86-65
Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν 79-65
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 88-81
Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-85
Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο 74-72
Μπασκόνια – Dubai BC 92-85
Παρί – Αναντολού Εφές 80-90
Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε 92-79
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν στις 20:00
Ολυμπιακός – Μονακό στις 21:15
H βαθμολογία της Euroleague
1. Χάποελ Τελ Αβίβ 5-1
2. Ζάλγκιρις 5-2
3. Ερυθρός Αστέρας 5-2
4. Παναθηναϊκός AKTOR 5-2
5. Ολυμπιακός 4-2
6. Παρί 4-3
7. Βαλένθια 4-3
8. Μπαρτσελόνα 4-3
9. Βίρτους Μπολόνια 4-3
10. Μονακό 3-3
11. Παρτίζαν 3-3
12. Ρεάλ 3-4
13. Φενέρμπαχτσε 3-4
14. BC Dubai 3-4
15. Αναντολού Εφές 3-4
16. Μπάγερν 3-4
17. Αρμάνι Μιλάνο 2-5
18. Βιλερμπάν 2-5
19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-5
20. Μπασκόνια 1-6
Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βιλέρμπάν 30/10 στις 20:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας 30/10 στις 21:05
Βαλένθια – Dubai BC 30/10 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια 30/10 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Παρί 30/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε 30/10 στις 22:00
Μονακό – Παναθηναϊκός 31/10 στις 20:00
Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 31/10 στις 21:15
Παρτίζαν – Μπαρτσελόνα 31/10 στις 21:30
Μπασκόνια – Αναντολού Εφές 31/10 στις 21:30