Σορτς: «Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από εδώ για να κερδίσεις τη Euroleague»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον ίδιο να συμβάλει σημαντικά σε αυτό το αποτέλεσμα.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε την κορυφαία ευρωπαϊκή εμφάνισή του με τα «πράσινα», έχοντας 13 πόντους με 4/5 εντός πεδιάς και 4/6 βολές, καθώς και 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 15'.

«Ήταν μια καλή βραδιά για μένα, προσπαθώ να βρω τον ρόλο μου, με εμπιστεύονται όλο και περισσότερο οι συμπαίκτες μου και ελπίζω να συνεχίσω να προοδεύω» είπε αρχικά στη Nova o Σορτς.

Και απάντησε σχετικά με την κριτική που υπάρχει κατά διαστήματα: «Πολλά λέγονται και ακούγονται είτε παίζω καλά είτε άσχημα. Πάντα υπάρχει η κριτική, πρέπει να βρίσκω τον τρόπο να την αντιμετωπίζω και με βοηθάει πολύ η οικογένειά μου και οι φίλοι μου. Συγκεντρώνομαι μόνο στη δουλειά μου και στο πως θα γίνω καλύτερος».

Και στο τέλος σημείωσε σχετικά με τους στόχους του πως «δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από εδώ για να κερδίσεις τη Euroleague».