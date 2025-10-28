Lakers' Corner: Αναμενόμενη ήττα με... μισή ομάδα - Ο Ριβς έδειξε ξανά πως είναι πραγματικός superstar

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν μία αναμενόμενη ήττα από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (122-108), με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί δεύτερη εξαιρετική εμφάνιση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώριζαν πως το ματς κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς ήταν... χαμένο πριν καν ξεκινήσει. Μετά τη νίκη κόντρα στους Σακραμένο Κινγκς, οι «Λιμνάνθρωποι» είδαν τους Γκέιμπ Βίνσεντ και Μάρκους Σμαρτ να μένουν και αυτοί στα «πιτς». Έτσι, είχαν μόλις επτά παίκτες διαθέσιμους από το βασικό ρόστερ (Ριβς, Μπρόνι, Κνεκτ, ΛαΡάβια, Βαντερμπίλτ, Χατσιμούρα, Έιτον).

Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ πάλεψε σκληρά για να μείνει στον αγώνα, όμως με τόσες απουσίες και με back-to-back παιχνίδια, όπως ήταν λογικό, έμεινε από «καύσιμα». Πρόκειται για μία ήττα που δεν πονάει τους Λέικερς, οι οποίοι είδαν και τον Όστιν Ριβς να συνεχίζει τις τρομερές εμφανίσεις.

Μετά τους 51 πόντους απέναντι στους «Βασιλιάδες» ο Ριβς πέτυχε 41 αυτή τη φορά, ενώ είχε ακόμα 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Ο Αμερικανός έδειξε για ακόμη μία φορά πως αποτελεί έναν πραγματικό αστέρα στο ΝΒΑ και όχι απλά το... δεύτερο βιολί των «Λιμνανθρώπων» μετά το δίδυμο των Λούκα Ντόντσιτς και Λεμπρόν Τζέιμς.

Το δεύτερο που κρατάνε οι Λέικερς από τον αγώνα είναι η νέα καλή εμφάνιση του ΝτεΆντρε Έιτον (16 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ). Ο έμπειρος σέντερ δέχθηκε κριτική μετά το κακό ντεμπούτο κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αλλά στα επόμενα ματς έχει βελτιώσει την απόδοσή του και δείχνει ότι, παρά το γεγονός πως δεν είναι ο lob-threat που ήθελαν οι Λέικερς, μπορεί να προσφέρει πολλά στην ομάδα, η οποία για χρόνια είχε σοβαρό πρόβλημα στο «5».

Τέλος, στον αγώνα ξεχώρισε και ο Ντάλτον Κνεκτ. Με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ έδειξε πως μπορεί να προσφέρει λύσεις από τον πάγκο όταν υπάρχουν απουσίες ή χρειάζονται ξεκούραση οι βασικοί. Με τους τραυματισμούς των Ντόντσιτς-Βίνσεντ αναγκαστικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Ρέντικ και πρέπει να τον εκμεταλλευτεί για να βρει ψυχολογία και να θυμίσει τον περσινό του εαυτό πριν το trade που ακυρώθηκε.

Πλέον, οι Λέικερς πρέπει να ξεκουραστούν και να ετοιμαστούν για το ματς τον αγώνα με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ενώ ακολουθεί και το κρίσιμο παιχνίδι με τους Μέμφις Γκρίζλις, το οποίο είναι και για το NBA Cup.