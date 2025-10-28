Κάτας: «Παλέψαμε το ματς, δεν ήταν εύκολο με τέτοια ατμόσφαιρα»

Ο Όντεντ Κάτας μετά την ήττα της Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR τόνισε πως ήταν δύσκολο να κερδίσει η ομάδα του σε μία τέτοια ατμόσφαιρα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Παλέψαμε το ματς, ήρθαμε μετά από ήττα, με τέτοια ατμόσφαιρα δε θα ήταν εύκολο. Για να είχαμε ευκαιρία να κερδίσουμε έπρεπε να κάνουμε ολοκληρωμένο ματς. Είχαμε καλά λεπτά, κυρίως στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός μας τιμώρησε με το μέγεθός του, κέρδισε το ματς με τους πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Ποτέ δεν είναι εύκολο αλλά πρέπει να έχουμε συνέπεια σε αυτό. Ήταν ματς με γρήγορο ρυθμό, υψηλό σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο χάσαμε τον ρυθμό μας στην επίθεση. Ήταν δύσκολο πνευματικά. Πρέπει να μάθουμε και να βελτιωθούμε».