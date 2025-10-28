Πήρε το... θρίλερ απέναντι στην Αρμάνι και επέστρεψε στις νίκες η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 74-72 της Αρμάνι Μιλάνο και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα από 2 σερί ήττες.

Νικήτρια στο... θρίλερ του «Παλαού Μπλαουγκράνα», αναδείχθηκε η Μπαρτσελόνα που ήταν αποτελεσματική, στις λεπτομέρειες και νίκησε της Αρμάνι Μιλάνο (74-72), για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Ιδανικό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους που πέτυχαν σερί 0-7, οι Καταλανοί απάντησαν άμεσα με 5-0. Ο Ντάνστον πέτυχε 6 αναπάντητους πόντους και το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με 14-19 υπέρ της Αρμάνι.

Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου, η Μπαρτσελόνα μείωσαν στους 2 (24-26), με 2 σερί δίποντα από τους Πάντερ και Σενγκέλια, αλλά οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν ξανά διαφορά 8 πόντων (24-32), ανέβηκε στους 11 (30-41), ωστόσο οι «Μπλαουγκράνα» με τρίποντα των Νόρις και Κλάιμπερν την κατέβασαν στους 5 (36-41), το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι καθώς με περισσότερες λύσεις στην επίθεση, πέρασε μπροστά στο σκορ (57-56), από εκεί και πέρα πήγαιναν πόντο πόντο, ώσπου το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με το 64-61 υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες στην τέταρτη περίοδο, ο Μπούκερ με κοντινό καλάθι έφερε στα ίσα το ματς (69-69), αλλά η ομάδα του Χουάν Πεναρόγια δεν πτοήθηκε και τέσσερις σερί πόντους της (Βέσελι και Κλάιμπερν τους πέτυχαν), πήραν σημαντικό προβάδισμα με 73-69, στα 29 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του ματς. Ο Μπρουκς ευστόχησε σε γρήγορο τρίποντο μειώνοντας σε 73-72, ο Σενγκέλια έκανε 1/2 βολές και η Αρμάνι αστόχησε στην τελευταία επίθεση, με τους Καταλανούς να επικρατούν με 74-72.

Πλέον η Μπαρτσελόνα έχει τέσσερις νίκες, τρεις ήττες και την επόμενη αγωνιστική θα φιλοξενηθούν στην έδρα της Παρτίζαν. Από την άλλη η Αρμάνι μετράει 2 νίκες, 5 ήττες και θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας την Παρί, για την 8η αγωνιστική.

