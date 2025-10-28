Αταμάν για Χολμς: «Μου είπαν για σοβαρό τραυματισμό, μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα»

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς, σημειώνοντας πως ο Αμερικανός σέντερ μπορεί να μείνει και έναν μήνα εκτός δράσης.

Την πρώτη εκ των έσω πληροφόρηση μετέφερε στο flash interview ο Εργκίν Αταμάν για τον τραυματισμό του Χολμς στο γόνατο, σημειώνοντας πως «μου είπαν πως είναι ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο. Θα περιμένουμε τις εξετάσεις. Υπολογίζουν πως περίπου για ένα μήνα δεν θα τον έχω».

Σχετικά με το παιχνίδι και τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε: «Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε τον εαυτό μας. Ο Ναν βρήκε τα σουτ του ο Σλούκας οργάνωσε εξαιρετικά, ο Όσμαν ήταν πολύ καλός και ο Γιούρτσεβεν έκανε μεγάλη δουλειά στα ριμπάουντ και κυριάρχησε στη ρακέτα. Ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο παίξαμε σπουδαία άμυνα, που μας έδωσε δυνατότητα τρέξουμε.

Δεν παίξαμε τέλεια αλλά πιέσαμε στην άμυνα, παίξαμε έξυπνα και πήραμε τη νίκη. Βρήκαμε τις καλές καταστάσεις και τον Γιούρτσεβεν. Συνεχίσαμε έτσι, πιέσαμε τη μπάλα, ο Όσμαν έπαιξε στο «4» και μας βοήθησε στην πίεση, ενώ επιθετικά παίξαμε έξυπνα».