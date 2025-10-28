Ο Τι Τζέι Σορτς τα άλλαξε όλα, μεταμόρφωσε τον Παναθηναϊκό που αποφάσισε στο β' μέρος να παίξει άμυνα, έκρυψε το φως της Μακάμπι και πήρε τη νίκη με 99-85. Καθοριστικός ο Γιούρτσεβεν με double - double.

Ο Παναθηναϊκός Aktor για 30' έπαιξε με τη... φωτιά απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όμως στην τελική ευθεία έκανε «ατσάλινη» την άμυνά του και έφτασε σε μια νίκη που είχε ανάγκη. Οι «πράσινοι», που κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έχασαν με νέο τραυματισμό τον Ρισόν Χολμς, κυριάρχησαν στα ριμπάουντ, είχαν ένα δεκάλεπτο αμυντικής συνέπειας, σκόραραν κατά βούληση και ανέβηκαν στο 5-2 της βαθμολογίας με "x-factor" τον Τι Τζέι Σορτς. Αντιθέτως, η ομάδα του Όντεντ Κάτας υποχώρησε στο 2-5. Θυμίζουμε πως πλέον το σύνολο του Εργκίν Αταμάν στρέφεται στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μονακό (31/10).

Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής, ύστερα από ένα... νωθρό πρώτο ημίχρονο (4/11 σουτ), ο Κέντρικ Ναν «ξεμπούκωσε» την επανάληψη. Ο κορυφαίος παίκτης της Euroleague ήταν κεφάτος επιθετικά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Κοντά του στο σκοράρισμα και ο φορμαρισμένος Τζέντι Όσμαν (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα).

Ωστόσο, τα «κλειδιά» της επικράτησης αυτή τη φορά δεν ήταν το δίδυμο Ναν - Όσμαν. Κι αυτό γιατί ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε μια τρομερά κυρίαρχη εμφάνιση και στις δύο πλευρές του glass floor (16 πόντοι - 13 ριμπάουντ), φτάνοντας σε double - double και επίδοση ρεκόρ στα ριμπάουντ (8 επιθετικά ριμπάουντ). Παράλληλα, ο άνθρωπος που άλλαξε τη ροή της αναμέτρησης ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, που πραγματοποίησε την κορυφαία ευρωπαϊκή εμφάνισή του με τα «πράσινα» και... έκανε πλάκα στην άμυνα των Ισραηλινών (13 πόντοι με 4/5 εντός πεδιάς και 4/6 βολές, καθώς και 6 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 15'). Από εκεί και πέρα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ξανά παντού (8 πόντοι, 11 ριμπάουντ), ενώ ο Κώστας Σλούκας πρωταγωνίστησε στην τελική ευθεία (7 πόντοι, 5 ασίστ).

Φρενήρης ρυθμός στο ξεκίνημα

Ο Παναθηναϊκός Aktor παρατάχθηκε στο glass floor με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν και είχε καλό επιθετικό ρυθμό στο ξεκίνημα (9-4 στο 3' και 15-9 στο 5'). Ωστόσο, οι «πράσινοι» δεν εκμεταλλεύτηκαν τα 5 επ. ριμπ. και τα 3κλ. τους, με αποτέλεσμα η Μακάμπι να «ροκανίσει» την απόσταση (15-12 στο 6' με σκορ των Ισραηλινών από τη ρακέτα). Ο Χολμς πήρε τη θέση του Γιούρτσεβεν και το «ξέσπασμα» του διψήφιου Όσμαν (10π.) έστειλε τους γηπεδούχους στο +8 (22-14 στο 8'), μέσα σε τρομερή ατμόσφαιρα. Όμως, η Μακάμπι επέστρεψε άμεσα (6-0 σερί για το προσπέρασμα, 22-20 στο 9') και προσπέρασε με ένα... τρελό buzzer beater του Τζόρνταν Κλαρκ (24-25 στο 10').

Τραυματίστηκε ο Χολμς - Ασυνεπής αμυντικά ο Παναθηναϊκός Aktor

Το 2ο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους Σορτς - Σλούκα στην περιφέρεια και Μήτογλου - Χολμς στη front line και το πρώτο εύστοχο τρίποντο του πρώην παίκτη της Παρί στη φετινή Euroleague «έγραψε» το 27-25 (11'). Ο Όσμαν «πετούσε», ο Σορτς οργάνωνε καλά τους «πράσινους» (32-27 στο 12' και 37-32 στο 13'), όμως τότε ήρθε -ακόμα ένα- σημαντικό πρόβλημα. Ο Ρισόν Χολμς τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο και αποχώρησε κουτσαίνοντας, με τους Χουάντσο - Γιούρτσεβεν να γυρίζουν άρον άρον στον αγώνα. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας με 12π. του Κλαρκ και καλή δουλειά από τους ψηλούς της (10π. ο Σόρκιν, 8π. και 6ρ. ο Χόαρντ) πέρασε ξανά μπροστά (40-41 στο 17') και ο Αταμάν... ψάχτηκε με σχήματα με τρεις γκαρντ, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη για μόλις 16'' στο «3» και τον Μήτογλου στο «5». Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός Aktor δεν μπορούσε να βρει αμυντική συνέπεια (79% δίποντο οι φιλοξενούμενοι), ο Ναν ήταν άστοχος για τα δεδομένα του (4/11 εντός πεδιάς) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 47-49. Παράλληλα, ο Σορτς φάνηκε να έχει ρυθμό (6π., 3ασ.), αλλά πήρε τον μικρότερο χρόνο συμμετοχής από τους τέσσερις της περιφέρειας (7'13'').

Ο Ναν πήρε... μπρος, ο Χουάντσο «καθάριζε» τα ριμπάουντ, αλλά το ματς παρέμενε «ζωντανό»

Η «πράσινη» αρχική πεντάδα επέστρεψε, αλλά ο Λόνι Ουόκερ έστειλε τους Ισραηλινούς στο +6 (47-53 στο 21'). Ο Ναν βρήκε δυο τρίποντα για το 55-55 (23'), ο Μήτογλου πέρασε στο «5», όμως ο Ουόκερ με νέο γκολ - φάουλ διαμόρφωσε το 55-60 (24'). Σε εκείνο το σημείο ο MVP πήρε... φωτιά και οδήγησε το «τριφύλλι» (60-60 στο 26' και 64-60 στο 27') σε ένα 9-0 σερί (19π. ο Ναν). Ταυτόχρονα, κομβικός σε εκείνο το διάστημα ήταν και ο Χουάντσο, που είχε φτάσει τα 11 ριμπάουντ (7 επ. ριμπ.). Ουσιαστικά, ένα καλό αμυντικό τρίλεπτο ήταν αυτό που άρχισε να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των παικτών του Αταμάν. Το σύνολο του Κάτας έγινε πιο επιρρεπές στο λάθος απέναντι στην πίεση των Γκραντ - Όσμαν - Χουάντσο, αλλά ο Παναθηναϊκός πήρε ορισμένες κακές επιλογές στην επίθεσή του (68-64 στο 29'). Έτσι, ο Σλούκας αντικατέστησε τον Όσμαν. Από εκεί και πέρα, ο Μάρσιο Σάντος έκανε ένα επιβλητικό poster τον Μήτογλου και το 3ο δεκάλεπτο τελείωσε με το αμφίρροπο 68-66.

Η άμυνα έκανε τη διαφορά, «κλειδιά» Σορτς και Γιούρτσεβεν

Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Όσμαν και Γιούρτσεβεν ήταν η πεντάδα που ξεκίνησε την 4η περίοδο και με το σκορ στο 69-68 ο Σορτς επέστρεψε στο ματς (αντί του Γκραντ). Ο Αμερικανός γκαρντ έτρεξε άψογα έναν αιφνιδιασμό με τον Όσμαν για το 71-68, αλλά στη συνέχεια πήρε μια κακή επιλογή, με τη Μακάμπι να ισοφαρίζει (71-71 με 3π. του Σάντος στο 33'). Οι «πράσινοι» βρήκαν ένα 5-0 σερί (2π. Σλούκας, 1/2β. Σορτς και φόλοου κάρφωμα του Γιούρτσεβεν, που είχε double - double) για το 76-71 και «κλείδωσαν» τους Ισραηλινούς στην άμυνά τους, σηκώνοντας στο πόδι το "Telekom Center". Ο Παναθηναϊκός Aktor είχε το μομέντουμ, ο Σλούκας με... μάτια στην πλάτη βρήκε τον Ναν και ο MVP το «έσταξε» για το 79-71 μέσα σε πανδαιμόνιο (34'). Ο Κάτας κάλεσε time out, αλλά οι Σορτς - Γιούρτσεβεν έπαιξαν άλλη μια τρομερή άμυνα και ένα ζευγάρι βολών του αρχηγού έστειλαν το «τριφύλλι» στο +10 (81-71 στο 35').

Η Μακάμπι τα είχε... χαμένα, ο Μπρισέτ έκανε 0/2 βολές και ο κυρίαρχος Γιούρτσεβεν διεύρυνε το σερί (83-71, 5η ασίστ του Σλούκα). Ήταν φανερό πως ο Παναθηναϊκός Aktor είχε πια τον πλήρη έλεγχο, ο Γιούρτσεβεν ήταν ξανά αποτελεσματικός στην άμυνα και ο Αταμάν έκανε αλλαγές χάντμπολ με Καλαϊτζάκη - Σλούκα (85-74 στο 36'). Ο Ναν έκανε το 11ο κλέψιμο, ο Σορτς «χτύπησε» στο ανοιχτό γήπεδο για το 87-74 (37') και λίγο αργότερα ο Σορτς έδωσε το πάρε - βάλε για το κάρφωμα του Γιούρτσεβεν (89-77 στο 38'). Έτσι, η ομάδα του Αταμάν με «όπλο» την άμυνά της στην τελική ευθεία, «σφράγισε» μια νίκη που είχε ανάγκη (99-85 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85.

