Με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να κάνει αδιανόητα πράγματα στο παρκέ (23 πόντοι/10 ασίστ) η Ζαλγκίρις διέλυσε την Βίρτους (86-65) και ανέβηκε στο 5-2.

Σκεφτόμασταν: «4-2 η μία, 4-2 η άλλη, αμφότερες ευχάριστες εκπλήξεις στη διοργάνωση, άρα πάμε για ντερμπάρα». Και, μεταξύ μας, αυτό το Ζαλγκίρις-Βίρτους μια χαρά το είχαμε προσεγγίσει.

Στα χαρτιά, βέβαια. Γιατί στην πράξη έγινε το έλα να δεις.

Ή, ακριβέστερα, ελάτε να τον δείτε: με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να κάνει τρέλες εντός των τεσσάρων γραμμών με 23 πόντους, 10 ασίστ και μόλις 1 λάθος (και χωρίς να έχει στο πλάι του τον τραυματία Ουίλιαμς-Γκος) οι γηπεδούχοι μ' εκπληκτική πρώτη και τέταρτη περίοδο άλλαξαν τα φώτα στους φιλοξενούμενους.

Κάπως έτσι, το τελικό 86-65 ήταν φυσική αγωνιστική απόρροια των πραγμάτων, καθώς για την ομάδα της Μπολόνια ο Κάρσεν Έντουαρντς πήρε μεν το όπλο του, αλλά για να σκοτώσει κάτι μπεκάτσες στα πέριξ του κλειστού (μόλις 9 πόντοι με 0/6 τρίποντα) και μόνο με τους τίμιους Μόργκαν και Σμάιλαγκιτς Italian Job δε γίνεται.

Μ' αυτά και μ' εκείνα η Ζαλγκίρις πήγε στο 5-2 και συνεχίζει την εκπληκτική μέχρι τώρα πορεία της, την στιγμή που η Βίρτους έπεσε στο 4-3.

Το χειρότερο για τον ουδέτερο θεατή;

Ντερμπάρα περίμενε, βόλτα στο πάρκο είδε.

Πφ...

