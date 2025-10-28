Από νίκη σε νίκη πάει ο Ερυθρός Αστέρας, που κέρδισε το πέμπτο σερί ματς (και τέταρτο διαδοχικό στην έδρα του) στη Euroleague με το 79-65 επί της Βιλερμπάν χάρη στην εκπληκτική απόδοση του Μονέκε.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς πάτησε το γκάζι από το 15' και μετά δημιουργώντας διψήφιες διαφορές και φτάνοντας με άνεση στη νίκη, που την φέρνει πλέον στο ρεκόρ του 5-2. Από την άλλη πλευρά, η Βιλερμπάν υποχώρησε στην κατάταξη, πέφτοντας στο 2-5.

Κορυφαίος των νικητών ο Τσίμα Μονέκε με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, με τον Σέμι Οτζελέγε να ακολουθεί με 11 πόντους, όσους έβαλε και ο Όγκνιεν Ντόμπριτς, ενώ ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 8 πόντους και 7 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους ο Μέλβιν Αζινσά είχε 13 πόντους και ο Εμπαγιέ Εντιαγέ 10.

Στην επόμενη αγωνιστική (8η) της τρέχουσας «διαβολοβδομάδας» ο Ερυθρός Αστέρας παίζει εκτός με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (30/10, 21:05), ενώ η Βιλερμπάν δοκιμάζεται στην «καυτή» έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας (30/10, 20:00).

Σε 5' έφυγε στο +14 ο Ερυθρός Αστέρας

Μετά το πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο, όπου οι δύο ομάδες έψαχναν τα πατήματά τους, η Βιλερμπάν βρέθηκε μπροστά με 10-11. Στη συνέχεια όμως ο Ερυθρός Αστέρας έσφιξε την άμυνά του και με επιθετικό πλουραλισμό έφτασε στο 18-13 και έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 21-17.

Με οδηγό την άμυνα συνέχισαν και στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι, που παρά τα καλάθια του Εντιαγέ για το 24-23, κατάφεραν να βρουν ξανά ρυθμό. Με ΜακΚιντάιρ και Μονέκε δημιούργησαν ένα μεγάλο επιμέρους σκορ 15-2, διαμορφώνοντας το 39-25 του ημιχρόνου.

Ως το +25 οι γηπεδούχοι και άνετα στη νίκη

Ο Μονέκε έδειχνε ασταμάτητος και φτάνοντας από νωρίς τους 20 πόντους έστειλε τη διαφορά στο +17 (45-28), ενώ με μπόλικη ενέργεια στην άμυνα και με ταχύτητα στην επίθεση οι γηπεδούχοι έκαναν το 52-33, με τον ΜακΙντάιρ επίσης να πρωταγωνιστεί. Το δεύτερο τρίποντο του Οτζελέγε έγραψε το 60-35 και οι Ενγκουάμα και Εντιαγέ έκαναν το 62-40 του τρίτου δεκαλέπτου.

Το παιχνίδι είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα, η Βιλερμπάν προσπάθησε να μαζέψει τη διαφορά μειώνοντας με δύο τρίποντα του Σέλιας σε 71-54 (35') και σε 74-61 στο 38' με τον Βοτιέ. Τίποτα, όμως δεν μπορούσε να διαφοροποιηθεί ως πρoς τον τελικό νικητή με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 79-65.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 39-25, 62-40, 79-65

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.