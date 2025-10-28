«Υπέγραψε στην Παρτιζάν ο Καλάθης - Αυτό θα είναι το συμβόλαιό του»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό ο Νικ Καλάθης έχει υπογράψει το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Νικ Καλάθης δεν υπολογίζεται από τον Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό και η Παρτιζάν εκδήλωσε ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Το «Meridiansport» ανέφερε πως οι δύο βρίσκονταν ήταν σε διαπραγματεύσεις και το «TeleSport» το πήγε... ένα βήμα παραπέρα.

Πιο συγκεκριμένα, σε δημοσίευμά του τονίζει πως ο Έλληνας γκαρντ έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με την σερβική ομάδα. Αυτό θα έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της σεζόν και θα λάβει 600.000 ευρώ. Μάλιστα, θα λάβει ακόμα 900.000 από την Μονακό για τη λύση του συμβολαίου του.