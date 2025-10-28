Ο Χόλμγκρεν αποτελεί το... κίνητρο του Ουεμπανιάμα

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα έχει ξεκινήσει εκπληκτικά τη σεζόν και κίνητρό του φαίνεται πως αποτελεί... ο Τσετ Χόλμγκρεν.

Οι Βίκτορ Ουεμπανιάμα και Τσετ Χόλμγκρεν μπήκαν στο ΝΒΑ με μία σεζόν διαφορά, ωστόσο το 2023 ήταν η rookie σεζόν και των δύο, αφού ο τελευταίος είχε τραυματιστεί το 2022. Οι δυο τους πριν τον «μαγικό κόσμο» είχαν βρεθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ19, με την Αμερική του Χόλμγκρεν να κατακτάει το χρυσό τελικά.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Σπίαρς, υπάρχει ακόμα ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο και ο «Ουέμπι» έχει ξεκινήσει τη σεζόν τόσο καλά επειδή θέλει να δείξει πως είναι καλύτερος από τον αστέρα των Θάντερ.

«Κοντράρονται από τις ομάδες Κ20, ακόμα και από τις Κ18. Ο Τσετ πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ουεμπανιάμα δεν έχει. Κάποιος από τα αποδυτήρια μου είπε ότι ο Ουεμπανιάμα παίρνει κίνητρο από τον Τσετ» ανέφερε ο δημοσιογράφος.