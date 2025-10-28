Διαιτητές συλλαμβάνονται, η Εuroleague τιμωρεί προπονητές και παίκτες που μιλάνε για ΤΟ πρόβλημα  

Κωμικοτραγική κατάσταση στην Euroleague με τις ποινές για τα πάντα, τη στιγμή που συλλαμβάνονται διαιτητές και με το ζόρι τους αφήνουν εκτός ορισμών μέχρι να ξεκαθαρίσουν οι υποθέσεις τους. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο Αταμάν θα πληρώσει 8.000 ευρώ επειδή δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές και αποβλήθηκε. Ο Κάτας 5.000 ευρώ επειδή είπε πως όλα τα σφυρίγματα -όπως θεώρησε ο ίδιος- στα τελευταία λεπτά του αγώνα της Μακάμπι με τον Ολυμπιακό, πήγαν υπέρ των αντιπάλων του.

Η Euroleague πλέον δεν επιτρέπει ούτε… ανάσα, όχι απλά έκφραση διαφωνίας. Τιμωρήθηκε και ο ιδιοκτήτης της Χάποελ για ανάρτηση στα social media, όπως έχουν υπάρξει πολλές τιμωρίες ως τώρα. Μέχρι και του Γκραντ που είχε αναφερθεί στη διαιτησία μέσω Χ.

Το μπάσκετ στην Ευρώπη ζει την απόλυτη γραφικότητα, με κωμικές διαστάσεις αλλά και τραγική ανευθυνότητα στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι διαιτητές μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν χωρίς καμία συνέπεια. Όποιος τολμήσει να τους αμφισβητήσει, αμέσως πληρώνει μεγάλα ποσά και αυτό μεταξύ άλλων. Γιατί ο Αταμάν για παράδειγμα, δέχτηκε τιμωρία στον ίδιο τον αγώνα. Δύο τεχνικές ποινές και αποβολή. Το έξτρα πρόστιμο, ενώ δεν έκανε δηλώσεις για διαιτησία, δεν επιτέθηκε σε κανέναν ρέφερι, ή οτιδήποτε που θα έδινε συνέχεια στο θέμα, πραγματικά είναι μια επίδειξη υπερβολική προστασίας μιας κατάστασης.

Αυτή η κατάσταση είναι η διαιτησία της Euroleague. Η οποία και συνεχίζει να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούσε. Βλέπουμε πάνω-κάτω τα ίδια φαινόμενα, σε παρότι βρισκόμαστε υπερβολικά νωρίς στη σεζόν και ακόμη δεν κρίνεται το παραμικρό.

Το χειρότερο όμως, είναι πως η κατάσταση ξεφεύγει με τη διαφορά αντιμετώπισης των καταστάσεων. Φτάνουμε στο σημείο που ο «κλέφτης» θα κάνει τον «νοικοκύρη» να φοβάται. Τιμωρούνται οι προπονητές που δίνουν τον αγώνα τους. Οι παίκτες που «σκίζονται» με τόσους αγώνες, ταξίδια, κόπους σε κάθε ματς. Οι ιδιοκτήτες που βάζουν τα χρήματά τους.

Προφανώς κι αν συμβεί κάποια ακρότητα, αν ειπωθεί κάτι που ξεφεύγει, αν η συμπεριφορά ξεπεράσει τα όρια, πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Αλλά εδώ έχουμε φτάσει στην υπερβολική τιμωρία για να μην τολμά κανείς να αμφισβητεί τους διαιτητές.

Την ίδια ώρα, η Euroleague τι ακριβώς έχει κάνει για να βελτιώσει τις καταστάσεις στη διαιτησία; Πώς ακριβώς τιμώρησε τους διαιτητές που εξέδωσαν ανακοίνωση κατά ιδιοκτήτη; Γιατί αν συνέβαινε το αντίθετο, οι ποινές γνωρίζουμε ποιες θα ήταν. Αν οι διαιτητές κρίνουν όλους τους υπόλοιπους, τα πάντα είναι καλά, δεν υπάρχει λόγος ποινών.

Σφυρίζουν χάλια, κρίνουν αγώνες σε κάποιες περιπτώσεις και συνεχίζουν να έχουν τη σφυρίχτρα τους σα να μην τρέχει τίποτα. Σε μια Ευρώπη που τα τελευταία χρόνια έχει συγκλονιστεί απ’ τα σκάνδαλα που αφορούν διαιτητές της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Μία με την προσπάθεια χειραγώγησης τελικού Eurocup από διαιτητές. Μία με κλεπτομανείς που συνελήφθησαν. Μία με εμπλεκόμενους σε σκληρές εγκληματικές οργανώσεις. Αυτοί με το ζόρι τέθηκαν εκτός ορισμών. Πιο πρόσφατο παράδειγμα ο Νίκολιτς που τον έπιασαν για παρανομίες ανατριχιαστικές, αλλά η Euroleagueαπλά ανακοίνωσε πως τον αφήνει εκτός μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. Αν δηλαδή μείνει ελεύθερος κάποια στιγμή, γιατί όχι να μη συνεχίσει να σφυρίζει.

Μετατρέπουν το μπάσκετ στο... βασίλειο των διαιτητών, ενώ αυτοί έπρεπε να είναι απλά υποστηρικτικοί των κανονικών πρωταγωνιστών. Όχι να τους κλέβουν το ρόλο και τον κόπο σε πολλές περιπτώσεις.

Η Euroleague αυτό που έκανε φέτος, είναι να θεσπίσει ποινές πάνω στις ποινές που επιβάλλονται. Για όλους εκτός απ’ τους διαιτητές, οι οποίοι δέχονται φιλικό χτύπημα στην πλάτη όταν κάνουν τους αγώνες άνω-κάτω και τους λένε «δεν πειράζει πάμε στο επόμενο».

Μόνο που είναι καιρός να αντιληφθούν πως ο κόσμος δεν φωνάζει στα γήπεδα κατά ενός διαιτητή που σφυρίζει άσχημα. Φωνάζει «Euroleague Mafia». Γιατί η διαιτησία είναι ευθύνη της διοργάνωσης. Και με αυτά που συμβαίνουν, τους ανθρώπους που έχουν εμπιστευτεί και προστατεύουν, η καχυποψία δε μειώνεται αλλά γιγαντώνεται. Η υποψία μετατρέπεται σε σιγουριά.