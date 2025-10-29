Aποστολή στην Τουρκία κόντρα στην Μερσίν για την Καρδίτσα

H Kαρδίτσα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την τουρκική Μερσίν για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League, με το νικητή να μένει μόνος στην 2η θέση του ομίλου.

Δύσκολη αποστολή για την Καρδίτσα στην Τουρκία. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μερσίν για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League, με το νικητή να μένει μόνος στην 2η θέση του ομίλου.

Η Θεσσαλική ομάδα κέρδισε στην πρεμιέρα την Οστάνδη, ενώ στην συνέχεια ηττήθηκε από την Ουνικάχα Μάλαγα. Η Καρδίτσα προέρχεται από σπουδαία νίκη επί του Κολοσσού με buzzer-beater του Τζέφερσον.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Μερσίν – Καρδίτσα (29/10, 19:00)

Μάλαγα – Οστάνδη (29/10, 21:30)

Η Κατάταξη

1. Μάλαγα 4 (2-0)

2. Μερσίν 3 (1-1)

3. Καρδίτσα 3 (1-1)

4. Οστάνδη 2 (0-2)

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Καρδίτσα – Οστάνδη (11/11, 20:00)

Μερσίν – Ουνικάχα Μάλαγα (12/11, 19:00)