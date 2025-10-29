Aποστολή στην Τουρκία κόντρα στην Μερσίν για την Καρδίτσα

Δύσκολη αποστολή για την Καρδίτσα στην Τουρκία. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μερσίν για την 3η αγωνιστική του Basketball Champions League, με το νικητή να μένει μόνος στην 2η θέση του ομίλου.
Η Θεσσαλική ομάδα κέρδισε στην πρεμιέρα την Οστάνδη, ενώ στην συνέχεια ηττήθηκε από την Ουνικάχα Μάλαγα. Η Καρδίτσα προέρχεται από σπουδαία νίκη επί του Κολοσσού με buzzer-beater του Τζέφερσον.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής
Μερσίν – Καρδίτσα (29/10, 19:00)
Μάλαγα – Οστάνδη (29/10, 21:30)
Η Κατάταξη
1. Μάλαγα 4 (2-0)
2. Μερσίν 3 (1-1)
3. Καρδίτσα 3 (1-1)
4. Οστάνδη 2 (0-2)
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Καρδίτσα – Οστάνδη (11/11, 20:00)
Μερσίν – Ουνικάχα Μάλαγα (12/11, 19:00)