Ιτούδης: «Περιμένουμε μια πραγματική μάχη με την Παρτιζάν»

Ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να δείξει η ομάδα του κόντρα στην Παρτιζάν (29/10, 20:00) του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης της Euroleague με ρεκόρ 5-1, σημείωσε:

«Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στην EuroLeague εναντίον μιας πολύ δυνατής και αθλητικής ομάδας. Αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες πρόσφατα, αλλά με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τους ηγείται και το μαχητικό τους πνεύμα, περιμένουμε μια πραγματική μάχη.

Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, η Παρτιζάν έχει άφθονη εμπειρία και δυνατά κορμιά. Θα πρέπει να ταιριάξουμε με τη σωματική τους ικανότητα, να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ως ομάδα, να γίνουμε πιο συνεπείς τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά».