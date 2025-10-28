Πρόστιμο της Euroleague στον Αταμάν για το ματς με τη Βίρτους - Τιμωρία για Κάτας για το παιχνίδι με Ολυμπιακό

Η Euroleague τιμώρησε τον Εργκίν Αταμάν με πρόστιμο 8.000 ευρώ για την αποβολή του στο παιχνίδι με τη Βίρτους. Τιμωρήθηκε και ο Όντεντ Κάτας για τις δηλώσεις του κατά της διαιτησίας στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Η Λίγκα επέβαλλε πρόστιμο στον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού για τη συμπεριφορά του στην αναμέτρηση απέναντι στην ιταλική ομάδα και την αποβολή του.

Η Euroleague τιμώρησε τον Αταμάν «για πράξεις που δείχνουν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές» με 8.000 ευρώ για το ματς της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Παράλληλα πρόστιμο επιβλήθηκε και τον Όντεντ Κάτας για τις δηλώσεις του κατά της διαιτησίας μετά την αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ολυμπιακό, με τον προπονητή των Ισραηλινών να καλείται να πληρώσει 5.000 ευρώ.

Πρόστιμο και για τον Όφερ Γιανάι για δηλώσεις του στα social media που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για πράξεις που συνιστούν έλλειψη σεβασμού προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός , σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Όντετ Κάτας, προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις σχετικά με τη διαιτησία κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι – Ολυμπιακός , σύμφωνα με το άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Οφέρ Γιανάι, πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εκφράζουν έλλειψη σεβασμού προς άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».