Tέλος στις φήμες έδωσε ο Ερυθρός: Πέρασε τα ιατρικά και παίζει κανονικά ο Μπάτλερ!

Ο Ερυθρός Αστέρας έβαλε τέλος στις φήμες για τον Τζάρεντ Μπάτλερ, με τον Αμερικανό γκαρντ να περνά κανονικά τα ιατρικά και να τίθεται στην διάθεση του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Σερβικά δημοσίευματα το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) έβαλαν «φωτιά» όσον αφορά την μεταγραφή του Τζάρεντ Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, ο Αμερικανός άσος δεν κατάφερε να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ζητά δεύτερη ιατρική γνώμη , προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 25χρονου γκαρντ.

Ωστόσο ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωση του έβαλε τέλος στις όποιες φήμες είχαν αναπτυχθεί γύρω από τον Τζάρεντ Μπάτλερ. Όπως ενημέρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» ο Αμερικανός άσος πέρασε κανονικά τα ιατρικά τεστ που υποβλήθηκε και πήρε την έγκριση να αγωνιστεί κανονικά για την σερβική ομάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της ομάδας και του προπονητή για την αναμέτρηση κόντρα στην Μακάμπι την ερχόμενη Πέμπτη (30/10).