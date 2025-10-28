Η Παρτιζάν κατέθεσε μήνυση κατά 6 οπαδών της ομάδας για τα επεισόδια με την Παρί

Η Παρτιζάν κατέθεσε μήνυση προς 6 οπαδούς της ομάδας μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι κόντρα στην Παρί.

Το ματς της σερβικής ομάδας στιγματίστηκε από σοβαρά επεισόδια στις εξέδρες μεταξύ των φίλων της Παρτιζάν, που σε αδιανόητες στιγμές πιάστηκαν στα χέρια και έφεραν τον χαμό.

Έτσι η διοίκηση της σερβικής ομάδας κατέθεσε μήνυση κατά 6 ατόμων που ταυτοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του γηπέδου.