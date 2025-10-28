Ανατροπή με Μπάτλερ: «Κόπηκε στα ιατρικά τεστ στον Ερυθρό Αστέρα»!

Δεν πέρασε τα ιατρικά τεστ ο Τζάρεντ Μπάτλερ στον Ερυθρό Αστέρα και η μεταγραφή του είναι στον αέρα, όπως αναφέρει σερβικό Μέσο!

Για το αποψινό ματς του Ερυθρού Αστέρα με τη Βιλερμπάν προετοιμαζόταν να κάνει ντεμπούτο ο Τζάρεντ Μπάτλερ, αλλά όπως αναφέρει το «NOVA» δεν πέρασε τα ιατρικά τεστ. Πλέον η μεταγραφή του είναι στον αέρα, αλλά δεν έχει ναυαγήσει οριστικά.

Η ομάδα του Βελιγραδίου θα ζητήσει και δεύτερη ιατρική γνώμη για τον 25χρονο άσο, που είχε απασχολήσει προ ημερών και τον Ολυμπιακό.

Όταν ο Μπάτλερ ήταν 18 ετών, είχε διαγωνιστεί με υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, ωστόσο ήταν ασυμπτωματικός και κατάφερε να αγωνιστεί για τρία χρόνια στο κολέγιο και σε 149 ματς στο ΝΒΑ. Ωστόσο, κάποιες ομάδες ήταν επιφυλακτικές να τον αποκτήσουν λόγω της πάθησής του.