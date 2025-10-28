Μήνυμα στον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο για τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ από τη Θύρα 13.

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος φιλάθλων του Τριφυλλιού εφιστά την προσοχή του κόσμου για τη συμπεριφορά του και τονίζει πως «Για ακόμα ένα παιχνίδι όλη η Ευρώπη θα θαυμάσει τον Παναθηναϊκό και τη Θύρα 13».

Αναλυτικά το μήνυμά της Θύρα 13 στα social media για τον αποψινό αγώνα με τη Μακάμπι:

«ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙ!



Σήμερα ερχόμαστε νωρίς στο γήπεδο και γεμίζουμε το πέταλο μας. Δεν πειράζουμε τίποτα από τα καθίσματα, ακολουθάμε τις οδηγίες των οργανωτών. Για ακόμα ένα παιχνίδι όλη η Ευρώπη θα θαυμάσει τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ και τη ΘΥΡΑ 13.



ΟΛΟΙ ΚΑΣΚΟΛ!!!»