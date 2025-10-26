Ευχαρίστησε Χουγκάζ - Καραγιάννη ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνος με ανακοίνωση του ευχαρίστησε τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη για την βοήθεια που προσέφεραν στην ομάδα, με τους δυο προπονητές να συνεχίζουν το πολύτιμο έργο τους στην Μπασκετική Σχολή των «κυανέρυθρων»

Ο Πανιώνιος με ανακοίνωση του ευχαρίστησε τους Κρις Χουγκάζ και Νίκο Καραγιάννη για την βοήθεια που προσέφεραν στην ομάδα, με τους δυο προπονητές να συνεχίζουν το πολύτιμο έργο τους στην Μπασκετική Σχολή των «κυανέρυθρων».

Πλέον ο «Ιστορικός» μπαίνει σε νέα εποχή με τον Ηλία Ζούρο να βρίσκεται προ των πυλών για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των «κυανέρυθρων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες στον Κρις Χουγκάζ και τον Νίκο Καραγιάννη για την ανιδιοτελή βοήθεια που προσέφεραν στην ομάδα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο.

Ο Κρις Χουγκάζ και ο Νίκος Καραγιάννης, όλο αυτό το διάστημα, εργάστηκαν ευσυνείδητα και με αγάπη προς τον Σύλλογο στον οποίο μεγάλωσαν, αποδεικνύοντας πόσο σημαντικό είναι να υπηρετείς τις αξίες και τις αρχές της ομάδας σου.

Θα συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους στην Μπασκετική Σχολή ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, που αποτελεί για όλους μας κάτι πολύ σημαντικό κι απόλυτα συνδεδεμένο με το μέλλον της ομάδας.