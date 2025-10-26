«Τρελάθηκε» με το χρόνο συμμετοχής του ο Εμπίιντ: «Καλύτερα να μένω σπίτι μου»

Ο Τζοέλ Εμπίιντ ήταν φανερά δυσαρεστημένος με το χρόνο συμμετοχής του με τους Σίξερς, με τον πολύπειρο άσο της Φιλαδέλφεια να μην κρύβει την δυσφορία του.

Οι Σίξερς κέρδισαν στο... νήμα του Χόρνετς τα ξημερώματα της Κυριακής, ωστόσο ο Τζοέλ Εμπίιντ φαίνεται πως δεν είναι ευχαριστημένος με την μέχρι τώρα παρουσία του στην ομάδα.

Ο άλλοτε MVP του ΝΒΑ σύμφωνα με τους γιατρούς δεν αντέχει να αγωνιστεί για πάνω από 20 λεπτά, με τον ίδιο να εμφανίζεται φανερά δυσαρεστημένος από τον χρόνο συμμετοχής του.

«Θα προτιμούσα να μην έχω περιορισμούς στα λεπτά. Όσο περισσότερο κάθομαι, τόσο μικρότερα είναι τα διαστήματα που παίζω κι έτσι δεν βρίσκεις ρυθμό. Παίζεις δύο, τρία λεπτά και πρέπει να βγεις. Αυτό δεν είναι τίποτα. Καλύτερα να μείνω σπίτι με την οικογένειά μου. Πρέπει να παίζεις και πρέπει να παίζεις πολύ», τόνισε ο άλλοτε MVP.