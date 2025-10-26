Χωρίς Ουόκαπ και Φουρνιέ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μύκονο

Χωρίς τον Τόμας Ουόκαπ και τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στην Μύκονο (13:00), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ξεκουράζει τους δυο παίκτες του.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Μύκονο σε ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα του νησιού, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με δυο απουσίες στην αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τους Τόμας Ουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ, με τον Έλληνα τεχνικό να ξεκουράζει τους δυο παίκτες του μετά το «διπλό» στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν.

Aναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Ουόρντ, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο.