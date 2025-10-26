Σούπερ εμφάνιση Λιοτόπουλου κόντρα στο Μίσιγκαν (vid)!

Το Σεντ Τζονς έχασε στη παράταση με 96-94 αλλά ο 19χρονος διεθνής γκαρντ ήταν εξαιρετικός με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ξεκίνημα του NCAA έχει αρχίσει με τα τελευταία φιλικά να γίνονται και σε ένα από αυτά το Μίσιγκαν να κερδίζει το Σεντ Τζονς με 96-94.

Οπου Σεντ Τζονς είναι ο Ρικ Πιτίνο, αλλά και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος, ο οποίος στην δεύτερή του χρονιά στο κολλέγιο είναι έτοιμος για πολύ περισσότερα πράγματα. Κάτι, που πιστοποίησε στο χθεσινό φιλικό, εκεί, όπου πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο πρώην παίκτης της ΔΕΚΑ είχε μάλιστα τους 8 πόντους του στη παράταση, κάτι, πάντως, που δεν έφτασε, ώστε να έρθει η νίκη.