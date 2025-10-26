Oι Ναγκετς με... τριπλό Γιόκιτς «διέλυσαν» τους Σανς

Οι Ντένβερ Νάγκετς με επιβλητική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς, πήραν άνετη νίκη απέναντι στους Φοίνιξ Σανς επικρατώντας με 133-111.

Οι «Σβώλοι» ουσιαστικά τελείωσαν το ματς από το ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 71-54, αφού στη συνέχεια διαχειρίστηκαν με άνεση το προβάδισμά τους, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

Ο Νίκολα Γιόκιτς με 14 πόντους, 14 ριμπάουντ και 15 ασίστ, κατέγραψε ακόμη ένα μυθικό triple double, ενώ πρώτος σκόρερ των Νάγκετς ήταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με τον Λιθουανό σέντερ να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση αφού σε 13 λεπτά είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τους Σανς ξεχώρισε ο Ντέβιν Μπούκερ με 31 πόντους.

