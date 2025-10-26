Περίπατος των Γκρίζλις κόντρα στους Πέισερς

Οι Μέμφις Γκρίζλις έστησαν πάρτι απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς, πανηγυρίζοντας με άνεση τη νίκη (128-103).

Οι Γκρίζλις κυριάρχησαν από την αρχή του αγώνα, «έχτισαν» από νωρίς διψήφια διαφορά, την οποία και διατήρησαν μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια κυριαρχική εμφάνιση.

Ο Σέντρικ Κάουαρντ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για τους Μέμφις Γκρίζλις, με το Νο11 του φετινού draft να δείχνει ψήγματα του τεράστιου ταλέντου που διαθέτει.

Για τους Ιντιάνα Πέισερς, που από την αρχή της σεζόν καλούνται να διαχειριστούν προβλήματα τραυματισμών, ξεχώρισε ο Μπεν Μάθουριν, που είχε 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης