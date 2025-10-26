Με ανατροπή στην ανατροπή έκαναν το 2/2 οι Σίξερς

Οι Φιλαδέλφεια 76ερς είναι αποφασισμένοι να δείξουν ότι η περσινή σεζόν ήταν μια κακή παρένθεση, πανηγυρίζοντας δεύτερη νίκη στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, επικρατώντας των Σάρλοτ Χόρνετς με 125-121.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 36-29, όμως οι Χόρνετς ισορρόπησαν στην συνέχεια και μείωσαν την διαφορά στο τρίποντο στην λήξη του ημιχρόνου (61-58).

Οι φιλοξενούμενοι, μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι στην τρίτη περίοδο και με επί μέρους 25-38, πήραν τα ηνία της αναμέτρησης και μπήκαν στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, έχοντας προβάδισμα 10 πόντων (86-96).

Σε εκείνο το σημείο οι Σίξερς αφυπνίστηκαν και ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους, τρέχοντας επί μέρους 39-25 στην τέταρτη περίοδο για να κάνουν την ανατροπή και να πανηγυρίσουν την δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα ματς.

Ο Ταϊρίς Μάξι με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον ΛαΜέλο Μπολ να ξεχωρίζει για τους Χόρνετς, έχοντας 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης