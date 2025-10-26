Κερδίζουν και χωρίς παράταση οι Θάντερ

Οι πρωταθλητές έκαναν το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν στο NBA, επικρατώντας αυτή τη φορά των Ατλάντα Χοκς με 100-117.

Μετά από τα δύο πρώτα ματς της σεζόν όπου κρίθηκαν σε διπλές παρατάσεις, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, πανηγύρισαν άνετη νίκη στην Ατλάντα, για να φτάσουν τις τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι Θάντερ κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους Χοκς, φτάνοντας με άνεση στο θετικό αποτέλεσμα, έχοντας σε τρομερή κατάσταση τον Χόλμγκρεν και τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

Ο Χόλμγκρεν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 31 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 πόντους, 4 ριμπαόυντ και 5 ασίστ. Για τους Χοκς ξεχώρισε ο Τρε Γιανγκ με 15 πόντους και 10 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης