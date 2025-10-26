Μιλοΐκοβιτς: «Eίναι λίγη η λέξη σοκ για τον Νίκολιτς, ήταν ο καλύτερος μας διαιτητής»

Η σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς που κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα και διασύνδεση με εγκληματική οργάνωση, έχει συνταράξει το σερβικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον πρόεδρο της επιτροπής διαιτησίας, Μίλοραντ Μιλοΐκοβιτς να τοποθετείται για όσα έχουν συμβεί.

Ο Μιλοΐκοβιτς μιλώντας σε ΜΜΕ της Σερβίας, ανέφερε ότι η υπόθεση του Νίκολιτς τον έχει σοκάρει, αφού ήταν κάτι που δεν περίμενε να συμβεί ποτέ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στις πειθαρχικές διαδικασίες που έχει ακολουθήσει η σερβική ομοσπονδία.

Ο πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της σερβικής ομοσπονδίας, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Νίκολιτς, τονίζοντας ότι είναι μια θλιβερή εικόνα για το μπάσκετ της Σερβίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την τιμωρία του: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό, το ίδιο συνέβη και στην Ευρωλίγκα και στην ABA, όπου για πολλά χρόνια η δικαιοσύνη ήταν στο πλευρό της εγχώριας Λίγκας. Δεν θυμάμαι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θυμάμαι μόνο έναν κολομβιανό διαιτητή ποδοσφαίρου, ο οποίος κατηγορήθηκε για διαφθορά και συνεργασία με τη μαφία για τη χειραγώγηση αγώνων. Και τώρα, για πρώτη φορά, δυστυχώς, και στη χώρα μας.

Αν αποδειχθούν όλα όσα κατηγορείται ο Νικόλιτς, η υπόθεση Μπολτάουζερ (σ.σ. κλοπή αρωμάτων) δεν θα είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό. Δεν ένιωσα καλά όταν άκουσα τι συνέβη. Ήταν ο καλύτερος διαιτητής μας, με μεγάλο μέλλον στην Ευρωλίγκα. Αλλά όλο αυτό που γίνεται είναι μια πολύ θλιβερή εικόνα για το μπάσκετ μας».

Για το πόσο σοκαρισμένος είναι από την εξέλιξη: «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί. Και η βαρύτητα όλων αυτών αποδεικνύεται καλύτερα από το γεγονός ότι μίλησε και ο Υπουργός Εσωτερικών. Για μένα, είναι ένα σοκ. Λοιπόν, διαιτήτευσε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Κράλιεβο, τίποτα δεν το προμήνυε αυτό, μίλησα μαζί του πριν και μετά τον αγώνα, μια συνήθης πρακτική. Είναι λίγο να πω ότι είμαι έκπληκτος».

Για την τιμωρία του Νίκολιτς: «Κηρύξαμε αμέσως την τιμωρία του, ήταν καθήκον μας, όλοι είμαστε μέλη της κεντρικής οργάνωσης, οι διαιτητές πληρώνουν συνδρομή στην Ομοσπονδία. Οι διαιτητές είναι μέλη της ΚΕΔ, αλλά ανήκουν στην Ομοσπονδία. Και όταν η FIBA προβαίνει σε αναθέσεις, ζητά πρώτα τη γνώμη της εθνικής ομοσπονδίας».

Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί η τιμωρία του από την κεντρική επιτροπή διαιτησίας: «Ναι, έπρεπε να το ανακοινώσουν, δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν, πρέπει να το κάνουν. Η απόφαση για την τιμωρία έχει σταλεί και σε αυτούς, δεν είμαι υπεύθυνος να κάνω επίσημες δηλώσεις πάρει επίσημη θέση η Λίγκα. Πιο συγκεκριμένα, μίλησα με τη γραμματέα, όχι με τον διευθυντή του πρωταθλήματος Αλεξάνταρ Γκρούγιν. Απλά κάνω τη δουλειά μου».

Για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν: «Η διεξαγωγή της πειθαρχικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί τη στιγμή που θα απαγγελθεί η κατηγορία. Εάν αυτό συμβεί, τότε, εξ ονόματος της Δικαστικής Επιτροπής, θα παραπέμψω τη διαδικασία στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Δεν είναι όλα τέλεια στην οργάνωση των διαιτητών, πριν από λίγο καιρό ορισμένοι διακεκριμένοι διαιτητές απέφευγαν να απονέμουν δικαιοσύνη σε ορισμένους εγχώριους αγώνες συγκεκριμένων συλλόγων.

Πάντα υπάρχουν εντάσεις, αλλά λυπάμαι που τώρα όλοι μιλούν για αυτή την υπόθεση, ενώ έχουμε τόσους πολλούς νέους, ταλαντούχους διαιτητές. Ο κατάλογος των διαιτητών έχει ανανεωθεί αρκετά, με 23 νέα ονόματα. Ήθελα τίμιους, νέους, ταλαντούχους διαιτητές και, το δηλώνω ενώπιον της διαιτητικής οργάνωσης, θα το πετύχουμε αυτό.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο οργανισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτό το γεγονός. Όλες οι πληροφορίες μου προέρχονται από τα μέσα ενημέρωσης. Εάν απαγγελθούν κατηγορίες, θα ξεκινήσουμε τη πειθαρχική διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν επιβεβαιωθούν όλα όσα οδήγησαν στη σύλληψη, θα άρουμε την τιμωρία του, αυτό είναι όλο. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο, ούτε μπορώ να σας πω. Αυτός κατηγορείται για σοβαρά αδικήματα, το θέμα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και της αστυνομίας».