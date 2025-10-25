Άνετα και με επιθετικό πλουραλισμό την Μέγκα ο Ερυθρός

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Μέγκα επικρατώντας με 94-73, με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα με 5 συνεχόμενες νίκες.

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μέγκα, με την ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς να κερδίζει με 94-73 για την 4η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου ανέβηκαν στο 2-1, με την Μέγκα να πέφτει στο 1-3.

Ο Στέφαν Μιλένοβιτς ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και 5 ασίστ, με τον ΜακΙντάιρ να πραγματοποιεί πληθωρική εμφάνιση με 11 πόντους και 7 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία και από τον Οτζελέγιε με 11 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ράντοτσιτς μέτρησς 12 πόντους, με τον Μάρκο Βούκσεβιτς να προσθέτει επίσης 12 πόντους. Πολύ καλή παρουσία και από τον Ντρέζγκιτς με 10 πόντους, 5 ριμπαόυντ και 7 ασίστ.

Ο Ερυθρός Αστέρας στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στην διαβολοβδομάδα της Euroleague και τα παιχνίδια με Βιλερμπάν (28/10, 20:00) και Μακάμπι (21:05, 30/10).