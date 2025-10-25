Koντά στον Ζούρο ο Πανιώνιος

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Ελληνας προπονητής είναι προ των πυλών των Νεοσμυρνιωτών.

Ο Πανιώνιος πάει από το κακό στο χειρότερο με την εύκολη ήττα από τον Αρη να είναι μία ακόμη απόδειξη του λόγου το αληθές. Τα σφάλματα, που έγιναν το καλοκαίρι, ήταν τεράστια και τώρα τα πληρώνει ο Ιστορικός, ο οποίος είναι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Κρις Χουγκάζ καθοδήγησε την ομάδα στα ματς με Ολυμπιακό, Μπουντούτσνοστ και Αρη, όντας υπηρεσιακός προπονητής. Η θητεία του λήγει σήμερα και από αύριο την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναμένεται να αναλάβει σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA ο Ηλίας Ζούρος. Στα 59 του χρόνια ο Ελληνας προπονητής είναι κοντά στο να επιστρέψει στον Πανιώνιο, όπου και στην ουσία έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα.

Ο Πανιώνιος θα αλλάξει και πολλά πράγματα στο ρόστερ του, κάτι, που θα αρχίσει να γίνεται με την έλευση του νέου προπονητή.