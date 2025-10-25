Μπάτλερ: «Νιώθω υπέροχα που είμαι στον Ερυθρό - Θέλω να μείνω εδώ για καιρό»

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ σε δηλώσεις του έστειλε... μήνυμα παραμονής στον Ερυθρό Αστέρα, δείχνοντας πως δεν έχει στο μυαλό του την άμεση επιστροφή στο ΝΒΑ.

Ο Ερυθρός Αστέρας προχώρησε σε μία πολύ μεγάλη κίνηση καθώς έκανε δικό του τον Τζάρεντ Μπάτλερ. Ο πρώην NBAερ μίλησε στο «Meridian Sport» και τόνισε πως έχει σκοπό να μείνει για αρκετό καιρό στη σερβική ομάδα.

«Νιώθω υπέροχα που είμαι στον Ερυθρό. Είμαι ενθουσιασμένος που έφτασα εδώ και θέλω να μείνω για αρκετό καιρό. Όλα είναι εξαιρετικά» είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως δεν έχει στο μυαλό του να επιστρέψει σύντομα στο ΝΒΑ.

«Η σχέση που έχτισε ο ατζέντης μου με τους ανθρώπους του Ερυθρού ήταν αρκετά σημαντική για αυτή την κίνηση και η ατμόσφαιρα που υπάρχει όταν παίζεις για τον Ερυθρό ήταν καθοριστική» προσέθεσε.

Και ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και την ατμόσφαιρα στους αγώνες: «Μίλησα με τον Νουόρα και τον Γράχαμ για τον σύλλογο, είπαν πως λατρεύουν που είναι εδώ, πως θα νιώσω υπέροχα και να τους καλέσω με το που προσγειωθώ.

Δεν ξέρω πολλά (σ.σ. για το ευρωπαϊκό μπάσκετ) αλλά γνωρίζω την ατμόσφαιρα. Θα μάθω πολλά, αλλά στο τέλος της ημέρας, είναι απλά μπάσκετ. Οπότε, απλά να παίξω όσο καλύτερα μπορώ και να προσφέρω θέαμα».