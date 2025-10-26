Δοκιμασία στον Αμύντα για τον Αθηναϊκό

Ο Αθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αμύντα (13:00) στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Δοκιμάζεται στην έδρα του Αμύντα ο Αθηναϊκός. Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου αντιμετωπίζει το σύνολο του Υμηττού (13:00) στο παιχνίδι που ρίχνει την αυλαία της 4ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών.

Η ομάδα του Βύρωνα προέρχεται από σπουδαία εντός έδρας νίκη κόντρα στην Γκορζόφ για την 3η αγωνιστική του Eurocup Γυναικών, με τον Αμύντα να μην έχει γνωρίσει ακόμα την χαρά της νίκης.

4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89

Κυριακή 26/10

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Η βαθμολογία

1) Πανσερραϊκός 7 282-255 27

2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20

3) Παναθηναϊκός 6 260-187 73

4) Ολυμπιακός 6 260-187 73

5) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27

6) Αθηναϊκός Qualco 5 228-185 43

7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20

8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

9) Παναθλητικός 4 213-233 -20

10) Αμύντας 3 175-229 -54

11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67

*Αμύντας και Αθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1-2/11)

Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: ΠΑΟΚ