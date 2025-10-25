Παπανικολόπουλος: «Είχαμε πρόβλημα αλλά αντιδράσαμε - Πρέπει να κερδίζεις στην έδρα σου»

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος έμεινε χαρούμενος από τη νίκη της ομάδας του κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου και τόνισε τη σημασία του θετικού αποτελέσματος.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Ξέραμε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο το ματς και με τις απουσίες στους ψηλούς και με τα προβλήματα. Είπα στα παιδιά ότι μετά το τέλος του αγώνα θα καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι στο πρωτάθλημα να παίρνεις αυτή τη νίκη.

Είχαμε πρόβλημα στο ματς αλλά αντιδράσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βγήκαμε πιο ψηλά και πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε.

Πρέπει να κερδίζεις τα ματς στην έδρα σου για να πηγαίνεις πιο άνετα στα εκτός και να έρχεται ξανά η πίεση στην έδρα σου.

Παίζουμε στην Τουρκία με την Μερσίν και μετά στην Πάτρα με τον Προμηθέα».