Κατοστάρα για την Μεγαρίδα - Εύκολη νίκη για τον Πανερυθραϊκό

Με επτά παιχνίδια άνοιξε το Σάββατο (25/10) η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Elite League.

Αναλυτικά η 4η αγωνστική (4η, 25-27/10) Σάββατο 25 Οκτωβρίου ΝΕ Μεγαρίδας-Μαχητές Πειραματικό 100-78 Δάφνη-Σοφάδες 78-67 Ψυχικό-ΑΓΕΧ 71-76 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket 77-67 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 66-76 Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 87-63 Λαύριο Boderm-Evertech Παπάγου 88-90 Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 18:30 Κόροιβος Αμαλιάδας-Vikos Φalcons (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) Η βαθμολογία Πανερυθραϊκός-Αιγάλεω 87-63 Διαιτητές: Μηλαπίδης-Σιδέρης-Σπυρόπουλος (Φλώρος) Δεκάλεπτα: 24-14, 49-34, 72-51, 87-63 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 13, Σκόρδος, Νκολαΐδης 19 (2), Καμάρας 18 (2), Κωστόπουλος 5 (1), Σεντ Χίλερ 10, Δομπρογιάννης 2, Καραΐσκος 6, Παπαζώτος, Σταματογιάννης 4, Ιωαννίδης 8 (2), Σιούντρης 2 Αιγάλεω (Παπαδόπουλος): Βόιλς 16 (4), Κάρτραϊτ 17, Κουτσουμάρης, Βέλκος, Κουφόπουλος 2, Μαντίκος 2, Παπαδημητρίου 4, Κουστένης 4, Δεϊμέζης 8, Ντίπτσης 5 (1), Πρίφτης 5 ΝΕ Μεγαρίδος-Μαχητές Πειραματικό 100-78 Διαιτητές: Ζακεστίδης-Λιαρομμάτης-Παπαδόπουλος Ν. (Ντίνος) Δεκάλεπτα: 22-23, 50-44, 78-60, 100-78 ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 15 (1), Δενδρινός 5 (1), Βησσαρίου 12 (4), Γκρέκας 11 (1), Παναγιωτόπουλος 12 (4), Σωτηρίου, Πόζογλου 15 (1), Καραχάλιος 8 (2), Κολοφώτης, Ροζάκης 8, Πέργουλης 4, Ευστρατίου 10 Μαχητές (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 11 (1), Πουρλίδας 5 (1), Κατσαμούρης 7 (1), Νώτης 11, Κυργάκης, Καρπούζης 2, Χαραλαμπίδης 3, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 30 (1), Κομνιανίδης 9 Δάφνη-Σοφάδες 78-67 Διαιτητές: Σκανδαλάκης-Νάαστος-Κατσαπρακάκης (Καλαρέμας) Δεκάλεπτα: 21-19, 49-33, 59-51, 78-67 Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 16 (2), Τζιβελέκας 12 (2), Δημητρακόπουλος 8 (2), Τοπάλι 4, Καράμπουλας 5 (1), Ετζιάκα 8 (2), Φιλιππάκος 18, Ντράσκοβιτς 7 (1), Μουστόπουλος Σοφάδες (Κακλαμάνος): Μαυροειδάκος 12, Χατζής 5, Τουλούπης 6, Πασαγιάννης, Σκρίνσκι 4, Επαμεινώνδας 9 (3), Ευσταθιάδης 11 (2), Μπουντούρης 9 (3), Πούντος, Σπρίντζιος, Καμπερίδης 11 Νίκη Βόλου-Πρωτέας Βούλας 66-76 Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Πιτσίλκας-Αθανασιάδης (Αθανασόπουλος) Δεκάλεπτα: 21-18, 35-40, 59-56, 66-76 Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 3, Τζόνσον 24 (2), Μπαλόπουλος 2, Γιαννούτσος, Δήμος 10, Καραγεωργίου, Σπυρόπουλος 2, Βλαχογιάννης, Μπακέας 9 (3), Νίκολης 3 (1), Τσουμάνης 13 Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 16 (1), Μιλεντίγεβιτς 2, Ρις 13, Κόης 17 (3), Δέλγας, Πετανίδης 11 (3), Μπέλη 8, Κουρτίδης 5 (1), Βουλγαρόπουλος 4 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Τρίκαλα Basket 77-67 Διαιτητές: Πράττος-Χατζημπαλίδης-Αγραφιώτης Γρ. (Πίγκας) Δεκάλεπτα: 19-19, 40-34, 52-48, 77-67 Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 12 (1), Ρόμπινσον 21 (1), Άλεν 13 (2), Καλλιακούδας 2, Γιαννούλτσης 5 (1), Σαχπατζίδης, Τζόλος 3, Σταυρακούκας 4, Χαντζής 14 (2), Φύτρος 3, Βισνιέφσκι Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 12, Γαζέλας, Αργυρούλης 2, Τσαφαράς 3 (1), Κοκορέλης, Γουάσινγκτον 20, Κολσούζογλου 5, Μπαλός 4, Πηλίτσης 2, Γαρέζος 10 (2), Τάταρης 9 (2) Ψυχικό-ΑΓΕΧ 71-76 Διαιτητές: Ξυλάς-Λιότσιος-Στρέμπας (Παλάτος) Δεκάλεπτα: 17-15, 33-38, 56-58, 71-76 Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας, Παπαγιάννης 4, Κουκάς 1, Μπουρνελές 2, Χέντερσον 16 (2), Δήμου 5 (1), Αντωνάκης 8 (2), Καρράς 11, Γουέλς 9 (1), Ζορμπάς 2, Δημάκος 13 (2), Θεοδώρου ΑΓΕ Χαλκίδας (Οικονόμου): Μπράιαντ 9 (1), Παπαρέγκας 18 (5), Μελισσαράτος 6, Γερομιχαλός 13 (1), Μιχαήλ, Κόμαγκαμ 5, Νέσης 5 (1), Κανονίδης 12 (2), Σάμαρτζιτς 8, Ζερβός Λαύριο Boderm–Evertech Παπάγου 88-90 Διαιτητές: Αργυρούδης-Ζιώγας-Ουσταμπασίδης (Μωϋσιάδης) Δεκάλεπτα: 23-22, 43-38, 60-63, 88-90 Λαύριο (Συμεωνίδης): Κουξχάουσεν 12 (4), Άντερσον 15 (2), Παναγιωτόπουλος, Στασινός 15 (3), Σιγάλας 8 (1), Προίσκος 9 (1), Τόλιας 6, Καματερός 10 (2), Καλόγηρος 8 (1), Ματαλιωτάκης 5 (1) Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 15 (4), Άντερτον 23 (2), Μερμίγκης 3 (1), Δενδρινός, Μαλέλης 17 (3), Σκούρτης 2, Αγγελή, Ματσάγγος 3 (1), Καραμαλέγκος 10 (1), Σκοτ 17 Η επόμενη αγωνιστική (5η, 29-30/10) Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 17:00 Αιγάλεω-Νίκη Βόλου 17:00 Τρίκαλα Basket-Ψυχικό 17:00 ΑΓΕΧ-Δάφνη 17:00 Evertech Παπάγου-Πανερυθραϊκός 17:00 Μαχητές Πειραματικό-Λαύριο Boderm 17:00 Σοφάδες-ΝΕ Μεγαρίδος (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 16:30 Πρωτέας Βούλας-Κόροιβος Αμαλιάδας 17:00 Vikos Φalcons-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA