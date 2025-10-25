Οι Λέικερς έδειξαν γιατί χτίστηκαν το καλοκαίρι και ο MVP Ντόντσιτς δίνει απαντήσεις

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κέρδισαν εύκολα τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (128-110), έδειξαν πως μπορούν να καταφέρουν μεγάλα πράγματα και ταυτόχρονα ο Λούκα Ντόντσιτς δίνει απαντήσεις και μπαίνει από νωρίς ως φαβορί στην κούρσα για το MVP.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς στο πρώτο ματς της σεζόν κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είχαν κάποια καλά διαστήματα, όμως παρουσίασαν και αρκετές «παθογένειες». Το μεγαλύτερο πρόβλημα των «Λιμνανθρώπων» (πέρα από την χημεία που θα βελτιωθεί με τον χρόνο) ήταν η τρίτη περίοδος. Από πέρσι η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ έμπαινε πάντα άσχημα στην επανάληψη και το ίδιο είχε γίνει και με τους «Πολεμιστές».

Τόσο ο Ρέντικ όσο και οι παίκτες αναγνώρισαν το πρόβλημα και μάλιστα κάποιοι «Λιμνάνθρωποι» βγήκαν και βάρουσαν σουτάκια πριν την έναρξη της τρίτης περιόδου. Αυτό φαίνεται πως βοήθησε, με τους Λέικερς να αναγκάζουν τους Τίμπεργουλβς να καλούν τάιμ-άουτ μετά από το 8-5 του δωδεκαλέπτου. Ντόντσιτς και Έιτον βρισκόντουσαν πιο εύκολα και οι «Λιμνάνθρωποι» μπήκαν στην τέταρτη περίοδο μπροστά με 108-94, με το επιμέρους σκορ της περιόδου να είναι 40-31.

Αν οι Λέικερς συνεχίσουν έτσι και δεν... κοιμούνται στην τρίτη περίοδο θα καταφέρουν να πετύχουν μεγάλα πράγματα. Ειδικά, αν ο Σλοβένος αστέρας δει τους συμπαίκτες του να παίζουν όπως στο συγκεκριμένο ματς. Ο Ριβς είχε 25 πόντους και 11 ασίστ, ο Χατσιμούρα 23, ο Έιτον 15 και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Βίνσεντ μοίρασε 5 ασίστ και είχε και 1 κλέψιμο. Οι Βαντερμπίλτ και Σμαρτ έδωσαν λύσεις στην άμυνα από τον πάγκο, ενώ χρόνο πήραν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες (θυμίζουμε πως εκτός του Λεμπρόν Τζέιμς, δεν αγωνίστηκε ούτε και ο Τζάκσον Χέιζ).

Φυσικά, ο Λούκα Ντόντσιτς για ακόμη μία φορά έκανε... όργια. Στην πρεμιέρα πέτυχε 43 πόντους ενάντια στην ομάδα του Στιβ Κερ και τώρα σταμάτησε στους 49. Έγινε μόλις ο 4ος παίκτης στην ιστορία του «μαγικού κόσμου» που ξεκινάει την σεζόν με back-to-back παιχνίδι με 40+ πόντους, έκανε career-high με τα χρυσά και μωβ και την ίδια ώρα οι 92 πόντοι που πέτυχε είναι οι περισσότεροι από έναν «Λιμνάνθρωπο» στα πρώτα δύο ματς της σεζόν.

Ακόμη, μάζεψε 11 ριμπάουντ και έδωσε 8 ασίστ. Ο Σλοβένος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο Eurobasket και δείχνει πως η δουλειά που έκανε το καλοκαίρι αποδίδει. Ο 26χρονος θέλει να... βουλώσει στόματα μετά τα όσα ειπώθηκαν για αυτόν πέρσι και άρχισε τη νέα αγωνιστική περίοδο με τον καλύτερο τρόπο. Δεν θα είναι υπερβολικό να πει κάποιος πως αυτή τη στιγμή ο «Luka Magic» είναι ο κορυφαίος παίκτης στον «μαγικό κόσμο» και από νωρίς δείχνει να έχει στο μυαλό του το βραβείο του MVP. Σκοράρει και πασάρει... με κλειστά μάτια, έχει βελτιωθεί σημαντικά στην άμυνα και δείχνει ικανός να «κουβαλήσει» τους Λέικερς ακόμα και χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Και αυτό είναι και το πιο τρομακτικό για τους αντιπάλους. Οι Λέικερς περιμένουν ακόμα τον «Βασιλιά» να επιστρέψει. Μόλις πατήσει το παρκέ και ο 41χρονος, τότε το σύνολο του Ρέντικ θα μοιάζει ασταμάτητο.

Μόνο δύο πράγματα μπορούν να σταματήσουν τους φετινούς Λέικερς: Οι τραυματισμοί και ο κακός τους εαυτός.