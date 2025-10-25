Εύκολα την Ανόρθωση Βόλου ο Ολυμπιακός - Εντός έδρας νίκη για τον Πανσερραϊκό

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 86-82 του Πρωτέα Βούλας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
Ο Πανσερραϊκός με πρώτη σκόρερ την Μουρ επιβλήθηκε με 73-64 του Παναθλητικού, ενώ η Ιωνία ανεβάζοντας την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε με 77-61 τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο Ολυμπιακός τέλος πέρασε από τον Βόλο κερδίζοντας την γηπεδούχο Ανόρθωση με 89-64.
4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα
ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82
Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64
Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61
Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89
Κυριακή 26/10
Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)
Ρεπό: Παναθηναϊκός
Αναλυτικά τα παιχνίδια
ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82
Διαιτητές: Ταρενίδης-Κωνσταντινέλλης-Γιαννούλης
Δεκάλεπτα: 23-17, 46-34, 67-64, 86-82
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού, Γουίλιαμς 22, Ράπτη, Γιαννούδη 4, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 22(4), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 4, Μπαντού 17(2).
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 12(2), Ανδρικοπούλοου 3(1), Ανδρέου 3, Χουσελά, Σακελλαρίου 4, Μπόικο, Λόρεν 31(4), Τουμπανιάρη, Μόργκαν 14(2), Κόρνγουελ 15.
Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64
Διαιτητές: Ντούρας-Μπακάλης-Τογανίδου
Δεκάλεπτα: 26-12, 43-28, 65-50, 73-64
Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(4), Αλεξιά 6, Δούρβα 2, Μπεξεβάνου, Τσινασλανίδου, Πιπλς 10, Κουβόρντε 10(1), Μουρ 16(4), Ρόνσιεκ 9, Γιαπιτζόγλου 6(2).
Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 15(1), Τζέιμς 22(2), Μάντζου 2, Κοφινά, Γεροστεργίου 7(1), Βασιλείου, Αλεξανδρή 2, Γκέλντοφ 4, Μόρις 12(1).
Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61
Διαιτητές: Ασημακάκη-Λεβεντάκος-Γαραντζιώτης
Δεκάλεπτα: 21-15, 35-34, 58-49, 77-61
Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 3, Βιντσιλαίου Σ. 7(1), Καραγιάννη 3(1), Βιντσιλαίου Α. 3, Συροπούλου, Γκριγκς 23(5), Τσιανάκα 2, Φουράκη 8, Μανίς 12, Κλαρκ 13(1), Στογιανόφσκα 5(1). ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπάγκλερ 12(2), Μούζοβιτς 2, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 7(1), Τριανταφύλλου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 11(2), Μιχαηλίδου 6(2), Σίγκλετον 14(2).
Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89
Διαιτητές: Μαραμής-Παπαγερίδης-Μιχέλη
Δεκάλεπτα: 22-18, 41-39, 52-65, 64-89
Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 13(2), Σουλτάνη 9(1), Κοτζαϊτση, Τρούλη, Σιουμουρέκη 7(2), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 18(1), Σμιθ 14(3), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπαντόμα.
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 3, Γιακούμπκοβα 7(1), Γουόλφολκ 9(1), Καρλάφτη 9(1), Δίελα, Χριστινάκη 20(1), Κολλάτου 11(1),Τζόνσον 15, Ράμπερ 13, Ντάλα.
Η βαθμολογία
1) Πανσερραϊκός 7 282-255 27
2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20
3) Παναθηναϊκός 6 260-187 73
4) Ολυμπιακός 6 260-187 73
5) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27
6) Αθηναϊκός Qualco 5 228-185 43
7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20
8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48
9) Παναθλητικός 4 213-233 -20
10) Αμύντας 3 175-229 -54
11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67
*Αμύντας και Αθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1-2/11)
Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας
ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας
Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου
Ρεπό: ΠΑΟΚ