Εύκολα την Ανόρθωση Βόλου ο Ολυμπιακός - Εντός έδρας νίκη για τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από τον Βόλο επικρατώντας της νεοφώτιστης Ανόρθωσης με 89-64 για την 4η αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Εντός έδρας νίκη για τον Πανσερραϊκό κόντρα στον Παναθλητικό.

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 86-82 του Πρωτέα Βούλας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Ο Πανσερραϊκός με πρώτη σκόρερ την Μουρ επιβλήθηκε με 73-64 του Παναθλητικού, ενώ η Ιωνία ανεβάζοντας την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε με 77-61 τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Ολυμπιακός τέλος πέρασε από τον Βόλο κερδίζοντας την γηπεδούχο Ανόρθωση με 89-64.

4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89

Κυριακή 26/10

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)

Ρεπό: Παναθηναϊκός

Αναλυτικά τα παιχνίδια

ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Διαιτητές: Ταρενίδης-Κωνσταντινέλλης-Γιαννούλης

Δεκάλεπτα: 23-17, 46-34, 67-64, 86-82

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού, Γουίλιαμς 22, Ράπτη, Γιαννούδη 4, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 22(4), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 4, Μπαντού 17(2).

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 12(2), Ανδρικοπούλοου 3(1), Ανδρέου 3, Χουσελά, Σακελλαρίου 4, Μπόικο, Λόρεν 31(4), Τουμπανιάρη, Μόργκαν 14(2), Κόρνγουελ 15.

Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Διαιτητές: Ντούρας-Μπακάλης-Τογανίδου

Δεκάλεπτα: 26-12, 43-28, 65-50, 73-64

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(4), Αλεξιά 6, Δούρβα 2, Μπεξεβάνου, Τσινασλανίδου, Πιπλς 10, Κουβόρντε 10(1), Μουρ 16(4), Ρόνσιεκ 9, Γιαπιτζόγλου 6(2).

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 15(1), Τζέιμς 22(2), Μάντζου 2, Κοφινά, Γεροστεργίου 7(1), Βασιλείου, Αλεξανδρή 2, Γκέλντοφ 4, Μόρις 12(1).

Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Διαιτητές: Ασημακάκη-Λεβεντάκος-Γαραντζιώτης

Δεκάλεπτα: 21-15, 35-34, 58-49, 77-61

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 3, Βιντσιλαίου Σ. 7(1), Καραγιάννη 3(1), Βιντσιλαίου Α. 3, Συροπούλου, Γκριγκς 23(5), Τσιανάκα 2, Φουράκη 8, Μανίς 12, Κλαρκ 13(1), Στογιανόφσκα 5(1). ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπάγκλερ 12(2), Μούζοβιτς 2, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 7(1), Τριανταφύλλου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 11(2), Μιχαηλίδου 6(2), Σίγκλετον 14(2).

Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός 64-89

Διαιτητές: Μαραμής-Παπαγερίδης-Μιχέλη

Δεκάλεπτα: 22-18, 41-39, 52-65, 64-89

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 13(2), Σουλτάνη 9(1), Κοτζαϊτση, Τρούλη, Σιουμουρέκη 7(2), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 18(1), Σμιθ 14(3), Ταντουρόφσκα 3(1), Μπαντόμα.

Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 3, Γιακούμπκοβα 7(1), Γουόλφολκ 9(1), Καρλάφτη 9(1), Δίελα, Χριστινάκη 20(1), Κολλάτου 11(1),Τζόνσον 15, Ράμπερ 13, Ντάλα.

Η βαθμολογία

1) Πανσερραϊκός 7 282-255 27

2) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20

3) Παναθηναϊκός 6 260-187 73

4) Ολυμπιακός 6 260-187 73

5) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27

6) Αθηναϊκός Qualco 5 228-185 43

7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20

8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

9) Παναθλητικός 4 213-233 -20

10) Αμύντας 3 175-229 -54

11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67

*Αμύντας και Αθηναϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η επόμενη αγωνιστική (5η, 1-2/11)

Πρωτέας Βούλας-ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας

ΠΑΣ Γιάννινα-Αμύντας

Αθηναϊκός-Πανσερραϊκός

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Παναθλητικός-Ανόρθωση Βόλου

Ρεπό: ΠΑΟΚ