Ντόντσιτς: «Έγραψε» διπλή ιστορία στους Λέικερς με την 49άρα (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς διέλυσε τους Τίμπεργουλβς με 49 πόντους και «έγραψε» διπλή ιστορία με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς για την 2η αγωνιστική του ΝΒΑ. Οι «Λιμνάνθρωποι» έδειξαν καλύτερο πρόσωπο από τον αγώνα με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν με 128-110.

Ο Λούκα Ντόντσιτς για ακόμη μία φορά ήταν όχι μόνο εκπληκτικός αλλά και ο καλύτερος παίκτης στο παρκέ. Ο Σλοβένος αστέρας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 49 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 35 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο.

Με αυτή την εμφάνιση κατάφερε να «γράψει» διπλή ιστορία με τους Λέικερς. Πιο συγκεκριμένα, οι 49 πόντοι είναι career-high για τον Ντόντσιτς με τα χρυσά και μωβ και την ίδια ώρα οι 92 πόντοι που έχει πετύχει στα δύο πρώτα ματς της σεζόν είναι οι περισσότεροι από έναν «Λιμνάνθρωπο».