Προστάτεψαν τις έδρες τους Νέα Ιωνία και Πανσερραϊκός

Νέα Ιωνία και Πανσερραϊκός προστάτεψαν τις έδρες τους, πήραν τις νίκες και συνεχίζουν να βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία με ρεκόρ 3-1.

Ο Πανσερραϊκός με πρώτη σκόρερ την Μουρ επιβλήθηκε με 73-64 του Παναθλητικού, ενώ η Ιωνία ανεβάζοντας την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο νίκησε με 77-61 τον ΠΑΣ Γιάννινα. Αναλυτικά τα παιχνίδια Πανσερραϊκός-Παναθλητικός 73-64

Διαιτητές: Ντούρας-Μπακάλης-Τογανίδου

Δεκάλεπτα: 26-12, 43-28, 65-50, 73-64

Πανσερραϊκός (Κεραμιδάς): Μπέκι 14(4), Αλεξιά 6, Δούρβα 2, Μπεξεβάνου, Τσινασλανίδου, Πιπλς 10, Κουβόρντε 10(1), Μουρ 16(4), Ρόνσιεκ 9, Γιαπιτζόγλου 6(2).

Παναθλητικός (Μυστηλιάδης): Ράνσομ 15(1), Τζέιμς 22(2), Μάντζου 2, Κοφινά, Γεροστεργίου 7(1), Βασιλείου, Αλεξανδρή 2, Γκέλντοφ 4, Μόρις 12(1). Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα 77-61

Διαιτητές: Ασημακάκη-Λεβεντάκος-Γαραντζιώτης

Δεκάλεπτα: 21-15, 35-34, 58-49, 77-61

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 3, Βιντσιλαίου Σ. 7(1), Καραγιάννη 3(1), Βιντσιλαίου Α. 3, Συροπούλου, Γκριγκς 23(5), Τσιανάκα 2, Φουράκη 8, Μανίς 12, Κλαρκ 13(1), Στογιανόφσκα 5(1). ΠΑΣ Γιάννινα (Χαντέλης): Μπάγκλερ 12(2), Μούζοβιτς 2, Σαρηγιαννίδου 9(1), Μαρίνη 7(1), Τριανταφύλλου, Ξανθοπούλου, Μορχάουζ 11(2), Μιχαηλίδου 6(2), Σίγκλετον 14(2).