Χωρίς Γκρέι και Μπιλλή η Μύκονος Betsson με Ολυμπιακό - Τι δήλωσε ο Βαρβούνης

Η Μύκονος Betsson υποδέχεται το μεσημέρι της Κυριακής (26/10, 13:00) τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο ασίσταντ κόουτς Δημήτρης Βαρβούνης σχολίασε την προσεχή αναμέτρηση, στο πρώτο ματς που θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο κλειστό της Άνω Μεράς, το οποίο θα είναι κατάμεστο.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Βαγγέλης Ζιάγκος δεν υπολογίζει ξανά στους Τζάστιν Γκρέι και Σωτήρη Μπιλλή, οι οποίοι παραμένουν εκτός δράσης. Ο άμεσος συνεργάτης του head coach της Μυκόνου σχολίασε για το παιχνίδι: «Είναι εξωπραγματικό και αξιολάτρευτο το πώς οι άνθρωποι εδώ έχουν δώσει όλες τους τις δυνάμεις για να δημιουργήσουν μια εικόνα, ένα γήπεδο και μια ιστορία για το νησί, που θα μείνει για πάντα χαραγμένη. Είναι πραγματικά ασύλληπτη η προσπάθεια που έχουν καταβάλει και η αγάπη που έχουν δείξει, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο. Η αλήθεια είναι πως, όπου κι αν πηγαίναμε τις προηγούμενες ημέρες, σε σούπερ μάρκετ, ταχυδρομεία, παντού, όλοι μας ρωτούσαν για εισιτήρια! Νομίζω πως ήταν ρεκόρ το ότι εξαντλήθηκαν τόσο γρήγορα, κάτι που ήταν βέβαια και αναμενόμενο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ! Ειλικρινά, αυτό δείχνει την αγάπη τους για την ομάδα».

Και πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι πως όλοι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός ανήκει στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της EuroLeague. Ολόκληρος ο οργανισμός του Ολυμπιακού, ως σύνολο, είναι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη. Αυτό, πάντως, για εμάς αποτελεί τεράστιο κίνητρο και μας γεμίζει ενθουσιασμό, ώστε να είμαστε για 40 λεπτά μέσα στο γήπεδο πραγματικά ανταγωνιστικοί. Σημασία για εμάς έχει να είμαστε 40 λεπτά συγκεντρωμένοι και να παίξουμε με τον τρόπο που θέλουμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον κόουτς, το τονίζει συνεχώς στα παιδιά, σε κάθε προπόνηση. Νομίζω ότι και οι παίκτες το έχουν καταλάβει, τόσο τη νοοτροπία και τη φιλοσοφία του κόουτς, όσο και τη σημασία του συγκεκριμένου παιχνιδιού».